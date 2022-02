Der kana­di­sche Fin­gerstyle-Aku­stik­gi­tar­rist Don Alder wird am 09. April 2022, 20:30 Uhr, in der KUFA in Bam­berg auf­tre­ten. Don Alder ist ein preis­ge­krön­ter Fin­gerstyle-Gitar­rist, Sänger/​Liedermacher, und Kom­po­nist und stammt aus Van­cou­ver, Kana­da. Er ist ein inter­na­tio­nal tou­ren­der Musi­ker, der sei­ne Rei­se um die Welt fort­setzt, um sei­ne Zuschau­er mit einer Solo-Show zu begei­stern und ins Stau­en zu versetzen.

Alders Spe­zia­li­tät ist die Kom­bi­na­ti­on der Fin­ger­picking-Tech­nik mit gleich­zei­ti­ger Nut­zung der Gitar­re als Per­kus­si­ons­kör­per, um so qua­si eine Wand aus Tönen zu erschaf­fen. Sei­ne selbst kom­po­nier­ten Stücke sind eine ein­zig­ar­ti­ge Kom­bi­na­ti­on aus tief ver­an­ker­ter Melo­die und Rhyth­mus, und er bringt bei sei­nen Auf­trit­ten eine ein­ma­li­ge Dyna­mik auf die Büh­ne. Don Alder ist außer­dem einer der besten harp gui­tar Spie­ler auf der Welt.

Don Alder (Gewin­ner des Inter­na­tio­nal Fin­gerstyle Wett­be­werbs im Jahr 2007, Gui­tar Play­er Maga­zi­ne 2010 Gui­tar Super­star Cham­pion und World­wi­de Gui­tar Idol Gewin­ner im Jahr 2011) hat über 4 Mio. Clicks bei You­tube. Im Jahr 2013 erhielt er auch einen Brand Lau­rea­te Award in Malay­sia, weil er sei­ne Gitar­re und sei­ne Musik nutzt, um das Leben ande­rer zu ver­bes­sern. Sei­ne bei­den letz­ten CDs waren bei­de je für zwei kana­di­sche Musik­prei­se nomi­niert. Im Febru­ar 2021 wur­de Don Alder in die Enter­tain­ment Hall of Fame sei­ner Hei­mat­pro­vinz Bri­tish Colum­bia auf­ge­nom­men. Alder ist ein hoch­gra­dig unter­halt­sa­mer Musi­ker, der gern auch mal zur Ein­lei­tung sei­ner Stücke humor­vol­le Anek­do­ten erzählt. Besu­cher sei­ner Kon­zer­te sind auch Tage danach noch von den Ein­drücken hin­ge­ris­sen. Don Alder ist unkom­pli­ziert im Umgang mit Fans und wer ihn per­sön­lich ken­nen­ge­lernt hat, weiß, dass sein Herz eben­so groß ist wie sein Talent. Don Alder zu sei­nem Auf­tritt in Bam­berg: „Sie wer­den erstaunt sein, was man mit einer Aku­stik­gi­tar­re alles machen kann.“

Kar­ten gibt es im Vor­ver­kauf unter www​.bvd​-ticket​.de. Infos gibt es auch auf www​.kufa​-bam​berg​.de.