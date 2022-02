Der HC Erlan­gen erkämpf­te sich im ersten Bun­des­li­ga-Spiel des Jah­res einen Punkt bei den Rhein-Neckar Löwen. Nach­dem die Fran­ken kurz­fri­stig ohne drei Stamm­spie­ler die Rei­se nach Baden-Würt­tem­berg antre­ten muss­ten, erwisch­te der HCE einen schwie­ri­gen Start ins Spiel und lag nach zehn Minu­ten mit 7:1 hin­ten. Nach einer ein­drucks­vol­len Auf­hol­jagd gelang es dem HCE in der zwei­ten Hälf­te die Kon­trol­le über das Spiel zu über­neh­men, sodass die Erlan­ger einen Punkt aus der SAP Are­na ent­füh­ren konn­ten. Nach 60 inten­si­ven Minu­ten und einer span­nen­den Schluss­pha­se trenn­ten sich bei­de Mann­schaf­ten mit 26:26 (13:12).

Der HC Erlan­gen rei­ste erneut ohne sei­nen Abwehr­chef Pet­ter Over­by, der krank­heits­be­dingt nicht zur Ver­fü­gung stand, zum Aus­wärts­spiel nach Mann­heim. Zudem muss­te HCE-Trai­ner Raúl Alon­so auch noch auf sei­nen Top-Tor­jä­ger Simon Jepps­son und auf Tor­hü­ter Mar­tin Zie­mer ver­zich­ten, die bei­de auf­grund einer Fin­ger­ver­let­zung kurz­fri­stig aus­fie­len. Für Mar­tin Zie­mer rück­te der kürz­lich nach­ver­pflich­te­te Kim Son­ne-Han­sen in den Kader. Trotz den schmerz­li­chen per­so­nel­len Aus­fäl­le hat­ten sich die Erlan­ger vor­ge­nom­men, gegen die star­ken Rhein-Neckar Löwen alles zu geben, um etwas Zähl­ba­res mit nach Hau­se zu neh­men. Der HC Erlan­gen erwisch­te jedoch kei­nen guten Start in die Par­tie. Zwar schaff­ten es die Erlan­ger nach 90 Sekun­den durch den Sie­ben­me­ter­tref­fer von Chri­stoph Stei­nert mit 0:1 in Füh­rung zu gehen, doch dann ver­ließ die Erlan­ger das Wurf­glück. Die Fran­ken brach­ten sich zwar immer wie­der in gute Wurf­po­si­tio­nen, schei­ter­ten aber zu häu­fig am Löwen-Kee­per. So kam es, dass die Gast­ge­ber über die Spiel­stän­de 3:1, 5:1 und 7:1 nach zehn Minu­ten mit sechs Tref­fern in Füh­rung lagen. In der 11. Minu­te dann die Erlö­sung für die Erlan­ger Fans. Spiel­ma­cher Nico Büdel been­de­te die Tor­flau­te und tank­te sich aus dem Rück­raum zum 7:2 durch. Der Tref­fer sorg­te für Auf­schwung, denn mit zuneh­men­der Spiel­zeit kämpf­te sich der HCE im Angriff mehr und mehr in die Par­tie. Durch die Tore von Metz­ner und Sel­lin kamen die Fran­ken in der 16. Minu­te wie­der auf 9:6 her­an. Beim Spiel­stand von 10:7 erkämpf­ten sich die Erlan­ger in Unter­zahl das Spiel­ge­rät, spiel­ten die Unter­zahl­si­tua­ti­on cle­ver aus, sodass Ex-Löwe Stef­fen Fäth nach dem letz­ten ver­blei­ben­den Pass den Ball zum 10:8 in die Maschen schmiss und dabei gleich­zei­tig die Zeit­stra­fe her­aus­hol­te. Der HC Erlan­gen brach­te sich also wie­der auf Schlag­di­stanz und Löwen-Coach Lju­bo­mir Vran­jes sah sich gezwun­gen, die Aus­zeit zu neh­men (26.). Weil der HCE aber hell­wach war und sich Bis­sel den Ball in der Abwehr erobern konn­te, ver­kürz­ten die Fran­ken mit einem Wurf ins lee­re Tor auf 11:10. Kurz dar­auf war es wie­der die gute Block­ar­beit der Erlan­ger, die in der 27. Minu­te zum Ball­ge­winn führ­te, sodass Johan­nes Sel­lin per Tem­po­ge­gen­stoß den Aus­gleich zum 11:11 erziel­te. Weil der HCE eine star­ke Abwehr spiel­te konn­te Stef­fen Fäth zwei Minu­ten vor Schluss den Füh­rungs­tref­fer zum 11:12 wer­fen. Nach zwei gut her­aus­ge­spiel­ten Löwen-Toren trenn­ten sich bei­de Mann­schaf­ten zur Pau­se beim Spiel­stand von 13:12.

Nach dem Wie­der­be­ginn stell­te Anto­nio Metz­ner in Unter­zahl durch eine star­ke Eins-gegen-Eins-Akti­on auf 13:13, doch nur wenig spä­ter nutz­ten die Haus­her­ren die Mög­lich­keit in Über­zahl über Links­au­ßen zum 14:13 zu tref­fen. Es ent­wickel­te sich ein rasan­tes Hand­ball­spiel in dem die Löwen zumeist mit einem Tref­fer vor­ne lagen, aber der HCE immer wie­der nach­zie­hen konn­te. Weil die Gast­ge­ber damit nicht zufrie­den waren, dau­er­te es nur fünf Minu­ten, bis Vran­jes die grü­ne Kar­te leg­te. Aber er mach­te die Rech­nung ohne den hell­wa­chen Chri­sto­pher Bis­sel, der sich in der Abwehr den Ball schnapp­te und den Füh­rungs­tref­fer zum 15:16 mar­kier­te (36.) Son­ne-Han­sen parier­te dar­auf­hin stark, sodass der HCE das erste Mal im Spiel mit zwei Tref­fern in Füh­rung gehen konn­te. Die Fran­ken waren spä­te­stens jetzt voll im Spiel und konn­ten durch den Tref­fer von Stei­nert auf 16:18 erhö­hen. Nach einer unglaub­li­chen Ein­zel­ak­ti­on zau­ber­te Co-Kapi­tän Sel­lin aus dem Null-Win­kel das 16:19 her­bei (41.) und eini­ge Sekun­den spä­ter fing die Num­mer 5 der Erlan­ger den Ball her­aus und schick­te Firn­ha­ber auf die Rei­se zum 16:20. Die Löwen zogen dar­auf­hin die Not­brem­se und leg­ten ihre letz­te Aus­zeit schon früh. Aber Erlan­gen ließ auch im 7‑gegen‑6 nicht locker, kämpf­te sich wie­der in den Ball­be­sitz sodass Sel­lin das 16:21 machen konn­te. Kurz danach schei­ter­te der HCE drei Mal in Fol­ge beim Wurf­ver­such, was die Haus­her­ren nutz­ten, um wie­der auf 19:21 zu ver­kür­zen. Nach einer Anspra­che von Raúl Alon­so mach­te Leban das 19:22, doch es blieb span­nend in der SAP Are­na. Beim Spiel­stand von 20:22 mach­ten die Fran­ken zwei Mal kur­zen Pro­zess in der Abwehr, sodass es durch die Tore von Zechel und Bis­sel blitz­schnell 20:24 zu stand. Nach einer Zeit­stra­fe gegen den HCE traf Andy Schmid zum 21:24 und kurz dar­auf lan­de­te der Ball im lee­ren frän­ki­schen Tor (22:24 / 51.). Der HCE zau­ber­te mit einem Kem­pa-Trick das 22:25 her­bei und einen Augen­blick spä­ter hol­te Kohl­ba­cher den Sie­ben­me­ter her­aus. Neu­zu­gang Kim Sonne1Hansen parier­te sen­sa­tio­nell und ver­schaff­te sei­nen Vor­der­män­nern somit in der wich­ti­gen Pha­se die­ses Spiels etwas Zeit zum Ver­schnau­fen. In Über­zahl kam Kohl­ba­cher vom Kreis zum 23:25 und Stef­fen Fäth schei­ter­te im Abschluss. Es stand 23:25 und der HCE sah in der 55. Minu­te die Zeit­stra­fe. Im 4‑gegen‑6 kamen die Löwen wie­der frei zum Wurf, aber Kim Son­ne-Han­sen ret­te­te aber­mals welt­klas­se, sodass der HCE im näch­sten Angriff die Uhr cle­ver run­ter­spie­len konn­te und durch Büdel das 23:26 mach­te. In den bei­den letz­ten Minu­ten lag das Glück nicht auf­sei­ten der Erlan­ger. Im Angriff tra­fen die Fran­ken die fal­schen Ent­schei­dun­gen, sodass es den Rhein-Neckar Löwen qua­si mit der Schluss­si­re­ne gelang, den Ball im Tor zum 26:26 unter zu bringen.

„Ich bin sehr zufrie­den mit dem Auf­tritt mei­ner Mann­schaft. Wir haben per­so­nell eini­ge Eng­päs­se gehabt und wuss­ten, dass die­se Auf­ga­be sehr schwer wer­den wür­de. Dass die Mann­schaft sich trotz des Rück­stands so zurück gekämpft hat und hier am Ende einen Punkt geholt hat macht mich sehr stolz, auch wenn der letz­te Gegen­tref­fer natür­lich sehr ärger­lich war“, sag­te HCE-Trai­ner Raúl Alon­so nach Spielende.

Für den HC Erlan­gen geht es näch­ste Woche Sonn­tag um 14 Uhr wei­ter. Im Top-Spiel tref­fen die Erlan­ger vor hei­mi­scher Kulis­se auf den Vize-Mei­ster SG Flens­burg-Han­de­witt. Tickets für den Hand­ball-Kra­cher zum Heim­spiel­auf­takt sind im Online-Shop und an allen bekann­ten Reser­vix-Vor­ver­kaufs­stel­len erhältlich.

STA­TI­STIK

RHEIN-NECKAR LÖWEN

Tor: Bir­lehm, Katsigiannis

Schmid (5/1), Kir­kel­ok­ke (3), Patrail, Knorr, More (5), Ahou­an­sou (1), Abu­to­vic, Lager­gren, Groetz­ki (7/1), Hor­zen, Gis­la­son, Nils­son (2), Kohl­ba­cher (2)

HC ERLAN­GEN

Tor: Son­ne-Han­sen, Ferlin

Sel­lin (4), Jae­ger, Fäth (4), Firn­ha­ber (2), Büdel (2), Bis­sel (2), Metz­ner (5), Link (1), Jepps­son, Stei­nert (2/2), Leban (2), Zechel (2)