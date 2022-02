Rotes Kreuz akti­viert Ehren­amt­li­che zur Unterstützung

Im BRK-Ruhe­sitz in Bay­reuth wur­de in der ver­gan­ge­nen Woche ein erhöh­tes Aus­bruchs­ge­sche­hen unter den Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­nern eines Wohn­be­rei­ches sowie den dort täti­gen Pfle­ge­kräf­ten fest­ge­stellt. Bei 14 Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­nern und 7 Mit­ar­bei­ten­den wur­de eine Infek­ti­on mit dem Coro­na-Virus festgestellt.

„Sowohl die betrof­fe­nen Senio­rin­nen und Senio­ren als auch die erkrank­ten BRK-Mit­ar­bei­ter wei­sen Gott sei Dank bis­her kei­ne Sym­pto­me und kei­ne schwe­ren Krank­heits­ver­läu­fe auf. Dies füh­ren wir auch auf die hohe Quo­te an drei­fach Geimpf­ten unter unse­ren Mit­ar­bei­ten­den und Bewoh­nern zurück“, so der stell­ver­tre­ten­de Kreis­ge­schäfts­füh­rer des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth und Ein­rich­tungs­lei­ter des BRKRu­he­sit­zes Richard Knorr. (Die Impf­quo­te der Beschäf­tig­ten der sta­tio­nä­ren Senio­ren­ein­rich­tun­gen des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth liegt bei 95%.) Den­noch ist der Infek­ti­ons­aus­bruch pro­ble­ma­tisch für die Senio­ren­ein­rich­tung, da durch die Qua­ran­tä­ne-Rege­lung 7 Mit­ar­bei­ten­de ad-hoc aus­fal­len. Um die aus­ge­fal­le­nen Kräf­te zu kom­pen­sie­ren und die Sicher­stel­lung der Ver­sor­gung aller Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner zu gewähr­lei­sten, hat der BRK Kreis­ver­band Bay­reuth Hel­fe­rin­nen und Hel­fer aus den Rei­hen sei­ner ehren­amt­li­chen Mit­glie­der akti­viert. Ehren­amt­li­che aus den Gemein­schaf­ten (Bereit­schaf­ten, Berg­wacht, Was­ser­wacht und Jugend­rot­kreuz) des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth wer­den so in den kom­men­den Wochen die Ver­sor­gung der Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner des BRK-Ruhe­sit­zes mit unterstützten.

„In einer sol­chen Lage, ist es für die Ver­sor­gung unse­rer Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner natür­lich von gro­ßem Vor­teil, dass das Baye­ri­sche Rote Kreuz Wohl­fahrts­ver­band und Hilfs­or­ga­ni­sa­ti­on zu gleich ist und sich des­halb auf einen eige­nen Reser­ve-Pool qua­li­fi­zier­ter und enga­gier­ter Ehren­amt­li­cher ver­las­sen kann,“ so Richard Knorr weiter.

Der BRK Kreis­ver­band Bay­reuth rich­ten sei­nen herz­li­chen Dank an sei­ne ehren­amt­li­chen Hel­fe­rin­nen und Hel­fer für ihre spon­ta­ne Einsatzbereitschaft.