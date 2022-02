Bei Tages­tem­pe­ra­tu­ren über 5 Grad wer­den die Frö­sche, Krö­ten und Mol­che wie­der aktiv und wan­dern von ihren Win­ter­quar­tie­ren zu den Laich­bio­to­pen, so auch im Bereich des sta­tio­nä­ren Amphi­bi­en­leit­sy­stems an den Örtelbergweihern.

Dies muss aber jähr­lich von Unrat und Auf­wuchs gesäu­bert wer­den, um die rei­bungs­lo­se Que­rung der Tie­re zu gewähr­lei­sten. Wie in jedem Jahr führt die Orts­grup­pe Forch­heim des Bund für Natur­schutz Bay­ern ein Rama­dama durch. Flei­ßi­ge Hel­fer tref­fen sich am Sams­tag, den 19.02.2022 um 13:00 Uhr am Wald­park­platz bei den Örtel­berg­wei­hern. Bit­te festes Schuh­werk und wenn vor­han­den, Werk­zeug wie Hacke oder Ast­sche­re und Arbeits­hand­schu­he mit­brin­gen! Warn­we­sten sind auch sinn­voll, da ent­lang der viel­be­fah­re­nen Stra­ße gear­bei­tet wird.

Für Fra­gen bit­te Herrn Dr. Ulrich Buch­holz (09191–727037) kontaktieren!

Bei Dau­er­re­gen, einer dicken Schnee­decke oder Dau­er­frost muss die Akti­on ver­scho­ben werden.