Sanie­rungs- und Bau­kom­pass – mehr Attrak­ti­vi­tät in den Ortskernen

Leer­ste­hen­de Immo­bi­li­en wie­der mit Leben fül­len und damit den Orts­ker­nen der Regi­on ein neu­es, attrak­ti­ves und leben­di­ges Gesicht geben – das ist das Ziel, das sich die Regio­nen Bay­reuth, Hof und Wun­sie­del im Fich­tel­ge­bir­ge gesteckt haben. Mit dem Sanie­rungs- und Bau­kom­pass erhal­ten Sanie­rungs­wil­li­ge eine kosten­freie Hand­rei­chung für ihr geplan­tes Sanie­rungs­pro­jekt. Dies ist ein wei­te­rer Bei­trag zum lang­fri­sti­gen Ziel, Städ­te und Gemein­den optisch auf­zu­wer­ten und wie­der stär­ker zu beleben.

Das land­kreis­über­grei­fen­de Pro­jekt­team im Bereich Leer­stands- und Immo­bi­li­en­ma­nage­ment stellt zusam­men mit den Vor­sit­zen­den der Koope­ra­ti­on am 11. Febru­ar 2022 um 9.30 Uhr im Rat­haus Sparneck den neu­en Sanie­rungs- und Bau­kom­pass vor. Die Ver­an­stal­tung ist auch der Start­schuss für die Fort­set­zung der Koope­ra­ti­on in der neu­en Förderperiode.

Der Sanie­rungs- und Baukompass

Der neu­en Sanie­rungs- und Bau­kom­pass ist ein nun ver­öf­fent­li­ches Ergeb­nis der Arbeit der Leer­stand­ko­ope­ra­ti­on in der För­der­pe­ri­ode von 2019 bis 2021. Er greift auch Erfah­run­gen aus den ande­ren Pro­jek­ten der letz­ten För­der­pe­ri­ode (z.B. Sanie­rungs­erst­be­ra­tun­gen) auf.

Der ent­stan­de­ne Ord­ner ent­hält eine Infor­ma­ti­ons­bro­schü­re mit Check­li­sten, wich­ti­ge Infos, Tipps und einen Leit­fa­den zum The­ma Sanie­ren. Außer­dem kön­nen mit Hil­fe von Regi­ster­blät­tern wich­ti­ge Mate­ria­li­en zum eige­nen Bau­vor­ha­ben gesam­melt und nach Etap­pen sor­tiert werden.

In der Bro­schü­re wer­den eini­ge wich­ti­ge Fra­gen beant­wor­tet: Wel­cher Wohn­typ sind Sie? Wel­che Über­le­gun­gen vor dem Haus­kauf oder einer Sanie­rung sind wich­tig? Wie sanie­ren Sie ener­ge­tisch sinn­voll? Anschau­li­che Pra­xis­bei­spie­le in der Bro­schü­re die­nen als Inspirationsquelle.

„Der Sanie­rungs- und Bau­kom­pass ist das per­fek­te Hilfs­mit­tel, um unse­re Orts­ker­ne attrak­ti­ver, beleb­ter und moder­ner zu gestal­ten. Die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter der Regio­nen Bay­reuth, Hof und Wun­sie­del haben in enger Zusam­men­ar­beit umfas­sen­de Infor­ma­tio­nen zusam­men­ge­stellt, die für alle Inter­es­sier­ten in Sanie­rungs- und Bau­fra­gen von gro­ßem Nut­zen sein wer­den“, sagt Flo­ri­an Wie­de­mann, Land­rat des Land­krei­ses Bayreuth.

Tho­mas Ebers­ber­ger, Ober­bür­ger­mei­ster der Stadt Bay­reuth, ergänzt: „Der Sanie­rungs- und Bau­kom­pass, wie auch die ande­ren Pro­jek­te der gebiets­über­grei­fen­den Koope­ra­ti­on, sind in einer Zeit, in der in der Stadt Bay­reuth kaum noch neue Wohn­bau­ge­bie­te aus­ge­wie­sen wer­den kön­nen, sehr wich­tig, da sie hel­fen, vor­han­de­ne Immo­bi­li­en zu reak­ti­vie­ren. Daher freut es mich auch, dass die Leer­stand­ko­ope­ra­ti­on in der neu­en För­der­pe­ri­ode wei­te­re Maß­nah­men gemein­sam umsetzt.“

Peter Berek, Land­rat des Land­krei­ses Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge: „Ich fin­de den Sanie­rungs- und Bau­kom­pass ein gelun­ge­nes Werk­zeug zur Akti­vie­rung unse­rer Innen­städ­te und Orts­ker­ne. Mit die­ser Fibel bekom­men Bau­her­ren und Inter­es­sen­ten eine breit gefä­cher­te Hand­rei­chung und zahl­rei­che Hil­fen zu vie­len Fra­gen rund um ein Sanie­rungs­vor­ha­ben. Dem Pro­jekt­team der Land­krei­se Hof, Bay­reuth und Wun­sie­del kann ich dafür nur dan­ken und zu die­sem Werk gratulieren.“

Dr. Oli­ver Bär, Land­rat des Land­krei­ses Hof: „Unser Ziel ist es, Bür­ge­rin­nen und Bür­gern, die sich für die Sanie­rung eines Objek­tes inter­es­sie­ren, best­mög­li­che Unter­stüt­zung anzu­bie­ten und damit gleich­zei­tig die Attrak­ti­vi­tät unse­rer Innen­städ­te zu stei­gern. Der Sanie­rungs- und Bau­kom­pass bie­tet dafür ein gute Grund­la­ge und stellt eine her­vor­ra­gen­de Ergän­zung zum bereits bestehen­den Ange­bot, wie etwa unse­ren Erst­be­ra­tungs­gut­schei­nen, dar.“

Eva Döh­la, Ober­bür­ger­mei­ste­rin der Stadt Hof: „Der Sanie­rungs- und Bau­kom­pass ist hier eine gute Mög­lich­keit, die Vor- und Nach­tei­le einer Sanie­rung kom­pakt dar­zu­stel­len und Alter­na­ti­ven zum Neu­bau auf­zu­zei­gen.“ Bür­ge­rin­nen und Bür­ger mit Inter­es­se an einem kosten­lo­sen Sanie­rungs- und Bau­kom­pass kön­nen sich an das Leer­stands- und Immo­bi­li­en­ma­nage­ment der drei Regio­nen wenden.

Kon­takt:

Stadt Hof | Tel.: 09281 815‑1536 | immobilien.​offensive@​stadt-​hof.​de

Land­kreis Hof | Tel.: 09281 57–517 | hausundhof@​landkreis-​hof.​de

Stadt Bay­reuth | Tel.: 0921 25–1590 | leerstandsmanagement@​stadt.​bayreuth.​de

Land­kreis Bay­reuth | Tel.: 0921 728–159 | sanierung@​lra-​bt.​bayern.​de

Land­kreis Wun­sie­del i.F. | Tel.: 09232 80–457 | innenentwicklung@​landkreis-​wunsiedel.​de

Hin­ter­grund:

Leer­stands­ko­ope­ra­ti­on wird in neu­er För­der­pe­ri­ode fort­ge­führt Die Regio­nen Bay­reuth, Hof und Wun­sie­del arbei­ten seit 2019 in der gebiets­kör­per­schafts­über­grei­fen­den Koope­ra­ti­on Leer­stands­ma­nage­ment zusam­men, um den Her­aus­for­de­run­gen der Sied­lungs­ent­wick­lung gemein­sam zu begeg­nen. Es wer­den Lösun­gen für attrak­ti­ve Orts­ker­ne erar­bei­tet und Instru­men­te zum Flä­chen­s­pa­ren ent­wickelt. Mit ange­pass­ten und auch neu­en Maß­nah­men wol­len die fünf Koope­ra­ti­ons­part­ner wei­ter machen.

In der letz­ten För­der­pe­ri­ode wur­de das Pro­jekt der Sanie­rungs-Erst­be­ra­tung auf­ge­legt und sehr gut von den Sanie­rungs­wil­li­gen ange­nom­men. Eigen­tü­mer oder Kauf­in­ter­es­sen­ten einer leer­ste­hen­den oder Min­der­ge­nut­zen Immo­bi­lie konn­ten sich im Vor­feld eines Umbau­vor­ha­bens die Chan­cen und Hin­der­nis­se, sowie den Kosten­rah­men durch Fach­ex­per­ten abschät­zen las­sen. Ins­ge­samt konn­ten über 200 Gut­schei­ne in den Regio­nen aus­ge­ge­ben wer­den. Die­ses Pro­jekt soll mit dem Fokus auf ener­gief­fi­zi­en­ter Sanie­rung wei­ter­ge­führt werden.

Zukünf­tig wer­den mit der Vor­trags­rei­he unter dem Namen „Fun­diert Infor­miert“ Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tun­gen rund um die The­ma­tik „Sanie­ren und Bau­en“ aus den fünf Gebiets­kör­per­schaf­ten zusam­men­ge­führt. Geför­dert wird die erneut auf drei Jah­re ange­leg­te Zusam­men­ar­beit vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Energie.