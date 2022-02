Vier­te Imp­fung für Risi­ko­grup­pen: Impf­zen­trum Wun­sie­del bie­tet ab sofort Mög­lich­kei­ten an

Beson­ders gefähr­de­ten Per­so­nen­grup­pen emp­fiehlt die Stän­di­ge Impf­kom­mis­si­on (STI­KO) eine wei­te­re Auf­fri­schungs­imp­fung. Die­ses Ange­bot für eine vier­te Imp­fung rich­tet sich an Men­schen ab 70 Jah­ren, Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner sowie Betreu­te in Pfle­ge­ein­rich­tun­gen, Men­schen mit Immun­schwä­che ab einem Alter von fünf Jah­ren sowie Per­so­nal von medi­zi­ni­schen Ein­rich­tun­gen und Pfle­ge­ein­rich­tun­gen ins­be­son­de­re bei direk­tem Pati­en­ten- und Bewohnerkontakt.

Erfol­gen kann die­se wei­te­re Imp­fung frü­he­stens drei Mona­te nach dem ersten Boo­ster, bei Per­so­nal in medi­zi­ni­schen und pfle­ge­ri­schen Ein­rich­tun­gen soll die 2. Auf­fri­schungs­imp­fung frü­he­stens nach sechs Mona­ten durch­ge­führt wer­den. Soll­ten die betrof­fe­nen Per­so­nen zwi­schen­zeit­lich an Coro­na erkrankt gewe­sen sein, ist eine vier­te Imp­fung nicht sinn­voll, so die STIKO.

Auf der Basis die­ser Vor­ga­ben bie­tet auch das Impf­zen­trum Wun­sie­del bei allen Impf­ter­mi­nen künf­tig die Mög­lich­keit zu einer vier­ten Imp­fung an. Wer die Kri­te­ri­en erfüllt, kann sich für einen Ter­min im Impf­zen­trum anmel­den oder einen der zahl­rei­chen Ter­mi­ne für frei­es Imp­fen ohne Ter­min wahrnehmen.

Anmel­dun­gen für Imp­fun­gen mit Ter­min sind jeweils online über das Por­tal Bay­IM­CO https://​impf​zen​tren​.bay​ern/ oder auch tele­fo­nisch von Mon­tag bis Frei­tag von 09:00 bis 13:00 Uhr unter Tele­fon: 09232 6008959 möglich.

Alle Ter­mi­ne für Frei­es Imp­fen fin­den Inter­es­sier­te immer aktu­ell hier:

https://www.landkreis-wunsiedel.de/buergerservice/aktuelle-informationen-zum-coronavirus-sars-cov‑2/corona-schutzimpfung