Ände­run­gen bei Außen­stel­len in Bam­berg und Hirschaid

Das Impf­zen­trum Bam­berg betreibt neben dem Haupt­stand­ort in Hall­stadt auch Außen­stel­len in der Kon­zert- und Kon­gress­hal­le sowie in Hirschaid. Ab Mon­tag, 14.02.2022, gel­ten an die­sen bei­den Stand­or­ten neue Öff­nungs­zei­ten. Es fal­len jeweils die am schwäch­sten besuch­ten Wochen­ta­ge weg – in der Kon­zert- und Kon­gress­hal­le der Mon­tag und in Hirschaid der Dienstag.

Damit blei­ben fol­gen­de Öff­nungs­zei­ten bestehen:

Kon­zert- und Kon­gress­hal­le, Muß­stra­ße 1, 96047 :

mitt­wochs, frei­tags und sams­tags von 9 Uhr bis 15 Uhr; ohne Voranmeldung;

: mitt­wochs, frei­tags und sams­tags von 9 Uhr bis 15 Uhr; ohne Voranmeldung; Reg­nitz­A­re­na Hirschaid, Georg-Kügel-Ring 3, 96114 Hirschaid

don­ners­tags von 13 Uhr bis 18 Uhr; ohne Voranmeldung;

Um einen zügi­gen Ablauf vor Ort zu ermög­li­chen, ist vor­ab eine Regi­strie­rung not­wen­dig. Dies ist mög­lich per Direkt­link unter https://​impf​zen​tren​.bay​ern/​c​i​t​i​z​en/ oder über die Sei­te des Impf­zen­trums www​.impf​zen​trum​-bam​berg​.de. Dort sind auch wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zur Coro­na-Schutz­imp­fung zu finden.