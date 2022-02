BAM­BERG. Bereits am Mitt­woch waren Tele­fon­be­trü­ger in einem Fall in Bam­berg erfolg­reich und erbeu­te­ten meh­re­re tau­send Euro Bar­geld. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet die Bevöl­ke­rung um Mithilfe.

Gegen 11.30 Uhr mel­de­te sich eine Poli­zei­be­am­tin am Tele­fon bei der Bam­ber­ger Senio­rin. Ihre Toch­ter habe einen schwe­ren Unfall ver­ur­sacht, bei dem eine schwan­ge­re Unfall­be­tei­lig­te ihr Kind ver­lo­ren hät­te. Um eine Haft­stra­fe abzu­wen­den, müs­se eine Kau­ti­on bezahlt wer­den. Auch eine angeb­li­che Staats­an­wäl­tin rede­te auf die geschock­te Frau ein. Über meh­re­re Stun­den hiel­ten die Betrü­ger sie am Tele­fon und rie­fen ihr letzt­lich ein Taxi zu ihrer Bank­fi­lia­le. In der Fol­ge über­gab sie gegen 16.15 Uhr im Geschwi­ster-Scholl-Ring meh­re­re tau­send Euro an einen bis­lang unbe­kann­ten Täter.

Der Geld­ab­ho­ler wird wie folgt beschrieben:

etwa 40 Jah­re alt

175 Zen­ti­me­ter groß

kor­pu­len­te Statur

kom­plett schwarz geklei­det mit Gesichtsmaske

Zeu­gen, die die Über­ga­be am Mitt­woch, dem 9. Febru­ar 2021, im Bereich des Geschwi­ster-Scholl-Rings oder ver­däch­ti­ge Personen/​Fahrzeuge in der Umge­bung beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Kri­po Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 in Ver­bin­dung zu setzen.