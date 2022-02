Wei­te­re 12 Mil­lio­nen Euro für Kunst und Kultur

„Ich freue mich sehr, dass auf Initia­ti­ve unse­rer Frak­ti­on im baye­ri­schen Haus­halt 2022 wei­te­re 5 Mil­lio­nen Euro für die Stär­kung der Dorf­er­neue­rung in ganz Bay­ern bereit­ge­stellt wer­den. Denn davon wer­den auch Dorf­er­neue­rungs­maß­nah­men im Land­kreis Bam­berg pro­fi­tie­ren“, gibt der CSU-Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Hol­ger Dre­mel bekannt: „Außer­dem wer­den wir auch die Mit­tel für den Kunst- und Kul­tur­be­reich erhöhen.“

Hol­ger Dre­mel beton­te, die zusätz­li­chen För­der­mit­tel sei­en ein „star­kes Signal“ dafür, dass die CSU trotz aller zusätz­li­chen finan­zi­el­len Bela­stun­gen durch Coro­na den länd­li­chen Raum nach­hal­tig fördere.

Wei­te­re 60 Mil­lio­nen für For­schung, Kunst und Kul­tur im länd­li­chen Raum

Ins­ge­samt, so der Abge­ord­ne­te wei­ter, sol­len auf Initia­ti­ve der Regie­rungs­frak­tio­nen im Haus­halt 2022 wei­te­re 60 Mil­lio­nen für For­schung, Kunst und Kul­tur im länd­li­chen Raum bereit­ge­stellt wer­den: „Allein über 12 Mil­lio­nen Euro davon sind für den Kunst- und Kul­tur­be­reich vor­ge­se­hen, dar­un­ter zusätz­li­che Mit­tel für den Denk­mal­schutz und für Muse­en sowie Kul­tur­ver­an­stal­tun­gen. Damit wol­len wir alle Men­schen, die in die­sen wich­ti­gen Berei­chen tätig sind, in die­ser lei­der noch immer schwie­ri­gen Zeit unterstützen.“