Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Vor­fahrt miss­ach­tet – Rad­ler schwer verletzt

Am Don­ners­tag­mor­gen gegen 8.15 Uhr kam es am Orts­aus­gang von Hüt­ten­dorf zu einen schwe­ren Verkehrsunfall.

Ein 55-Jäh­ri­ger war mit sei­nem Pedel­ec auf der Michel­ba­cher Stra­ße unter­wegs. Nach der­zei­ti­gen Ermitt­lungs­stand, miss­ach­te­te der Rad­ler am Über­gang zur Staats­stra­ße die Vor­fahrt eines Klein­wa­gens. Der 55-Jäh­ri­ge wur­de von dem Pkw erfasst und stürz­te zu Boden.

Erst­hel­fer ver­sorg­ten den Fahr­rad­fah­rer bis zum Ein­tref­fen des Ret­tungs­dien­stes. Der Rad­ler wur­de in ein Kran­ken­haus gebracht. Der 55-Jäh­ri­ge erlitt in Fol­ge des Unfalls eine Hirn­blu­tung. Außer­dem zog sich der Mann meh­re­re Rip­pen­brü­che zu. Das Pedel­ec ist Totalschaden.

Die betei­lig­te Pkw-Fah­re­rin blieb unver­letzt. Am Wagen der Frau ent­stand Sach­scha­den in Höhe von eini­gen Tau­send Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Laden­dieb­stahl im Outlet

Her­zo­gen­au­rach – Der Laden­de­tek­tiv eines Spor­tout­lets im Olym­pia­ring beob­ach­te­te am Don­ners­tag­abend drei Per­so­nen dabei, wie sie Klei­dungs­stücke im Wert von etwa 575.- € ent­wen­de­ten. Die Laden­die­be zogen sich hier­zu meh­re­re T‑Shirts und Hosen über­ein­an­der, tausch­ten ihre eige­nen Schu­he mit Neu­wa­re und ver­lie­ßen so das Geschäft, ohne die Ware zu bezah­len. Zwei der Täter, zwei Frau­en im Alter von 29 und 22 Jah­ren, konn­ten noch durch den Laden­de­tek­tiv ange­hal­ten wer­den. Die drit­te Per­son, ein 24-jäh­ri­ger Mann, konn­te durch die ver­stän­dig­te Poli­zei­strei­fe kon­trol­liert wer­den, als er sich mit dem Fahr­zeug vom Out­let ent­fern­te. Im Pkw konn­ten die Beam­ten wei­te­res Die­bes­gut auf­fin­den. Die Laden­die­be müs­sen sich nun straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

Höchstadt a.d.Aisch – Sach­be­schä­di­gung an der Haltestelle

Am Don­ners­tag, gegen 12.45 Uhr, zer­stör­te ein bis­lang Unbe­kann­ter die Glas­schei­be der Fahr­plan­aus­hang­ta­fel in der Albrecht – Dürer – Stra­ße. Dadurch ent­stand dem geschä­dig­ten Omni­bus­un­ter­neh­men ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 500,00 Euro. Die Poli­zei Höchstadt ermit­telt daher wegen Sach­be­schä­di­gung und bit­tet Zeu­gen sich mit der Poli­zei unter der 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.

Höchstadt a.d.Aisch – Spie­gel­klat­scher zwi­schen Lap­pach und Höchstadt

Am Don­ners­tag­abend befuhr eine 41 jäh­ri­ge Frau aus Höchstadt mit ihrem Opel die Orts­ver­bin­dungs­stra­ße zwi­schen Lap­pach und Höchstadt. In dem dor­ti­gen Wald­stück kam ihr ein Pkw ent­ge­gen, wel­cher zu weit mit­tig fuhr. Die bei­den jewei­li­gen Außen­spie­gel tou­chier­ten sich infol­ge­des­sen und es ent­stand am Opel Sach­scha­den in Höhe von ca. 1000.- Euro. Der Unfall­be­tei­lig­te setz­te sei­ne Fahrt fort, ohne sei­nen Pflich­ten als Unfall­be­tei­lig­ter nach­zu­kom­men. Die Poli­zei Höchstadt ermit­telt nun wegen des uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei unter der 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.

Grems­dorf – Unfall­flucht in der Brückenstraße

Am Mitt­woch, in der Zeit von 09.00 – 14.00 Uhr, tou­chier­te ein bis­lang Unbe­kann­ter einen Pkw der Seat, wel­cher in der Brücken­stra­ße in Grems­dorf geparkt war. An dem Pkw ent­stand am hin­te­ren Stoß­fän­ger, auf der lin­ken Sei­te Sach­scha­den in Höhe von ca. 800.- Euro. Der Unfall­ver­ur­sa­cher fuhr wei­ter, ohne sei­nen Pflich­ten als Unfall­be­tei­lig­ter nach­zu­kom­men. Daher ermit­telt nun die Poli­zei Höchstadt wegen des uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort. Zeu­gen wer­den geben sich mit der Poli­zei unter der 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.