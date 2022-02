Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Amts­be­kann­te Frau flüch­tet nach Ladendiebstahl

BAM­BERG. Am Mitt­woch, kurz nach 13.00 Uhr, wur­de die Poli­zei zu einem Lebens­mit­tel­ge­schäft in der Bam­ber­ger Innen­stadt geru­fen. Dort hat­te eine 43-jäh­ri­ge Frau eine Zahn­bür­ste für 4 Euro gestoh­len. Nach­dem sie mit ins Büro gebe­ten wur­de, um auf die Poli­zei zu war­ten, floh die Laden­die­bin und ließ ihr Hab und Gut dort lie­gen. Beim Ein­tref­fen der Strei­fe wur­de noch wei­te­res Die­bes­gut vor­ge­fun­den, das die 43-Jäh­ri­ge in zwei wei­te­ren Geschäf­ten gestoh­len hat­te. Zudem wur­den noch ver­schie­de­ne Brie­fe auf­ge­fun­den, wel­che die amts­be­kann­te Frau eben­falls gestoh­len hat­te. Trotz einer sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung konn­te die Laden­die­bin vor Ort nicht mehr auf­ge­spürt wer­den. Gegen sie wur­den Ermitt­lun­gen wegen Laden­dieb­stahls und Ver­let­zung des Brief­ge­heim­nis­ses aufgenommen.

Unbe­kann­ter kommt mit Zweit­schlüs­sel in Wohnung

BAM­BERG. Zwi­schen Mitt­woch­abend, 22.00 Uhr, und Don­ners­tag­mit­tag, 13.00 Uhr, wur­de aus dem Brief­ka­sten eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses An den Wachs­blei­chen ein Woh­nungs­schlüs­sel gestoh­len. Damit gelang­te der Dieb am Don­ners­tag, zwi­schen 14.30 Uhr und 21.30 Uhr, in die dazu­ge­hö­ri­ge Woh­nung und ent­wen­de­te dar­aus Klein­geld, eine Musik­box, einen grau­en Ruck­sack sowie einen Rei­se­pass im Gesamt­wert von meh­re­ren hun­dert Euro. Der Dieb­stahl wur­de vom geschä­dig­ten Mie­ter bemerkt, weil die Woh­nungs­tü­re nur ange­lehnt war.

Wohn­haus mit Eiern beworfen

BAM­BERG. Am Sonn­tag­nach­mit­tag, gegen 17.50 Uhr, bewarf ein Unbe­kann­ter ein Wohn­an­we­sen in der Huber­tus­stra­ße mit Eiern. Am Mitt­woch, kurz vor 19.00 Uhr, wur­de dann das­sel­be Anwe­sen mit Stei­nen bewor­fen, wodurch an der Haus­tü­re ein Scha­den von etwa 300 Euro ent­stand. Der Tat­ver­dacht rich­tet sich gegen eine Grup­pe von Jugend­li­chen, die nach der Tat weg­ge­rannt ist.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Autos ver­kratzt

BAM­BERG. Am Don­ners­tag, zwi­schen 08.00 Uhr und 14.00 Uhr, wur­den am Gacken­stein­weg gleich vier gepark­te Autos an den lin­ken Fahr­zeug­tü­ren mit einem spit­zen Gegen­stand ver­kratzt. Die Poli­zei konn­te an einem schwar­zen VW Polo und an einem grau­en VW Golf Schä­den fest­stel­len, die auf etwa 400 Euro bezif­fert werden.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Beim Links­ab­bie­gen von der Dr.-Martinet-Straße auf die Gaustadter Haupt­stra­ße über­sah am Don­ners­tag­abend, gegen 20.00 Uhr, eine 46-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin einen Sprin­ter-Fah­rer, der dort Rich­tung stadt­ein­wärts gefah­ren ist. Durch den Zusam­men­stoß ent­stand am Ford Fie­sta der Unfall­ver­ur­sa­che­rin Total­scha­den, sodass die­ser nicht mehr fahr­be­reit war. Glück­li­cher­wei­se wur­de beim Ver­kehrs­un­fall nie­mand ver­letzt. Der Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 20.000 Euro beziffert.

69-Jäh­ri­ger bedroht Auto­fah­rer mit Messer

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­mit­tag, kurz vor 12.30 Uhr, wur­de die Poli­zei in die Süd­flur geru­fen, weil dort ein älte­rer Mann einen Auto­fah­rer mit einem Mes­ser bedroh­te. Wie sich her­aus­stell­te, reg­te sich ein 69-jäh­ri­ger Fuß­gän­ger über die Fahr­wei­se eines Vol­vo-Fah­rers auf, wes­halb er mit der Hand gegen den Pkw schlug. Im anschlie­ßen­den Streit­ge­spräch fuch­tel­te der Fuß­gän­ger dann mit einem Mes­ser vor dem Auto­fah­rer her­um, der die Poli­zei ver­stän­dig­te. Dem Rent­ner konn­te von einer Poli­zei­strei­fe das Mes­ser abge­nom­men wer­den. Er muss sich nun wegen Bedro­hung und ver­such­ter Sach­be­schä­di­gung am Pkw straf­recht­lich ver­ant­wor­ten. Er war bei der Tat­aus­füh­rung betrun­ken und brach­te es bei einem Alko­hol­test auf 0,92 Promille.

Fuß­gän­ger hat­te Haschisch einstecken

BAM­BERG. Am Mitt­woch­abend, kurz nach 23.30 Uhr, wur­de in der Wun­der­burg ein 54-jäh­ri­ger Fuß­gän­ger einer Per­so­nen­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei fan­den die Poli­zei­be­am­ten in einer Hosen­ta­sche des Man­nes einen Brocken Haschisch auf, der beschlag­nahmt wur­de. Der 54-Jäh­ri­ge muss sich wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz straf­recht­lich verantworten.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Ille­ga­ler Aufenthalt

Bam­berg. Bei einer Kon­trol­le im Bahn­hofs­be­reich hän­dig­te am Don­ners­tag­nach­mit­tag ein 27jähriger Geor­gi­er den Schlei­er­fahn­dern der Ver­kehrs­po­li­zei eine bul­ga­ri­sche Iden­ti­täts­kar­te aus, die sofort als Total­fäl­schung erkannt und sicher­ge­stellt wur­de. Er hält sich unbe­rech­tigt in Deutsch­land auf, wird nun wegen ille­ga­len Auf­ent­halt und Urkun­den­fäl­schung ange­zeigt und wur­de zur umge­hen­den Aus­rei­se auf­ge­for­dert. Gegen sei­nen 53jährigen Beglei­ter wird außer­dem wegen ille­ga­len Ein­schleu­sen von Aus­län­dern ermittelt.

Beim Über­ho­len nicht aufgepasst

Strul­len­dorf. Als der 57jährige Fah­rer eines Sat­tel­zu­ges am Don­ners­tag­vor­mit­tag auf der A 73, Rich­tung Nor­den, zum Über­ho­len eines vor­aus­fah­ren­den Lkw nach links aus­scher­te, über­sah er einen dort mit höhe­rer Geschwin­dig­keit her­an­na­hen­den BMW. Des­sen 26jähriger Fah­rer muss­te voll abbrem­sen und nach links aus­wei­chen um einen Zusam­men­stoß zu ver­mei­den. Er streif­te des­we­gen mit der lin­ken Fahr­zeug­sei­te die Mit­tel­schutz­plan­ke wodurch Sach­scha­den von rund 5500 Euro entstand.

Fahr­ver­bot und Urkundenfälschung

Hirschaid. Bei der Kon­trol­le eines Fiat stell­ten Schlei­er­fahn­der der Auto­bahn­po­li­zei auf der A 73, im Bereich der AS Hirschaid fest, dass gegen den 41jährigen Fah­rer ein Fahr­ver­bot besteht. Zudem wur­de bei der Durch­su­chung des Fahr­zeugs noch ein total gefälsch­ter kroa­ti­scher Füh­rer­schein auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­sagt und der Mann wegen Fah­ren trotz Fahr­ver­bot und Urkun­den­fäl­schung angezeigt.

Unfall­ur­sa­che: Spinne

Forch­heim. Als sie am Don­ners­tag­nach­mit­tag an der Anschluss­stel­le Forch­heim-Nord in Rich­tung Bam­berg auf die A 73 ein­fuhr, bemerk­te die 38jährige Fah­re­rin eines Seat eine Spin­ne in ihrer Fri­sur. Beim Ver­such, das Krab­bel­tier aus ihren Haa­ren zu ent­fer­nen wur­de sie panisch, ver­lor zumin­dest kurz­zei­tig die Kon­trol­le über ihr Fahr­zeug, kam nach rechts von der Fahr­bahn ab und streif­te die Außen­schutz­plan­ke. Der Sach­scha­den wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Am Don­ners­tag­mit­tag ließ eine 31-Jäh­ri­ge in einem Super­markt in der Wil­ly-Brandt-Allee auf einem Tisch bei der Metz­ge­rei kurz­zei­tig ihr mint­far­be­nes Han­dy in roter Hül­le lie­gen. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ent­wen­de­te das hoch­wer­ti­ge Mobil­te­le­fon. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se ertei­len kann, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Ruf­num­mer 09191/7090–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Son­sti­ges

Pox­dorf. In der Zeit von Don­ners­tag, ca. 15:30 Uhr bis etwa 16:45 Uhr fuhr ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen in der Stra­ße Irr­len­wie­se gegen einen blau­en VW Cad­dy. Der Sach­scha­den am Heck des Fahr­zeugs beläuft sich auf etwa 3.000,– Euro. Zeu­gen der Ver­kehrs­un­fall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den, Tele­fon: 09191/7090–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

