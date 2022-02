Die Bay­reu­ther CSU-Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Gud­run Bren­del-Fischer freut sich über die Mit­tel­ver­wen­dung aus der soge­nann­ten Frak­ti­ons­re­ser­ve. Ins­ge­samt 60 Mio. Euro haben die Regie­rungs­frak­tio­nen von CSU und Freie Wäh­ler im Haus­halt 2022 vor­ge­se­hen. „Für die Muse­ums­aus­stat­tung des zum Welt­erbe-Zen­trum gehö­ren­den Redou­ten­hau­ses in Bay­reuth ste­hen aus dem Nach­trags­haus­halt 750.000 Euro zur Ver­fü­gung“, sagt sie. „Die Schwer­punk­te der dies­jäh­ri­gen Ver­tei­lung lie­gen auf Wissenschaft/​Forschung, Kunst und Kul­tur sowie dem länd­li­chen Raum“, erklärt Bren­del-Fischer wei­ter. So erhal­ten auch die Ämter für Länd­li­che Ent­wick­lung in Bay­ern 5 Mio. Euro zusätz­li­che Mit­tel. Die­se Sum­me soll die erfolg­rei­chen Dorf­er­neue­rungs­maß­nah­men für einen vita­len länd­li­chen Raum gezielt unterstützen.

Ein wei­te­res Pro­gramm, das der Abge­ord­ne­ten sehr am Her­zen liegt, trägt den Namen „Sport nach 1“ und wird mit 80.000 Euro zusätz­lich geför­dert. Dabei erhält das Son­der­pro­gramm Gerä­te­för­de­rung für Schwim­men und Ret­tungs­schwim­men 50.000 Euro und zur Ver­stär­kung des bestehen­den Schwimm­ab­zei­chen-Wett­be­werbs wer­den 30.000 Euro ein­ge­stellt. „Eben­falls bezu­schusst aus der Frak­ti­ons­re­ser­ve wird auf Initia­ti­ve der CSU die Erwach­se­nen­bil­dung mit einer Sum­me von 360.000 Euro“, berich­tet Bren­del- Fischer. Die­ses Geld erhal­ten Bil­dungs­ein­rich­tun­gen und Bil­dungs­wer­ke, bei­spiels­wei­se die Euro­päi­sche Janusz Kor­c­zak Akademie.

Beson­ders freue sie sich aber, dass auch das bestehen­de Pro­gramm Pfle­ge­So­Nah, von dem kürz­lich das AWO-Ärz­te­haus in Hein­ers­reuth pro­fi­tie­ren konn­te, wei­ter gestärkt wer­de. „Zusätz­lich 1,6 Mio. Euro wer­den bay­ern­weit in die­ses wich­ti­ge För­der­pro­gramm gesteckt“, sagt die Bay­reu­ther Poli­ti­ke­rin. Die Frak­ti­ons­in­itia­ti­ven wer­den ab 16. Febru­ar 2022 im Haus­halts­aus­schuss bera­ten. Die fina­le Abstim­mung über den Haus­halt 2022 ist ab dem 5. April 2022 geplant.