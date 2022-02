Bayreuth/​Forchheim – Auch im Jahr 2021 haben vie­le Unter­neh­men und pri­va­te Kun­den der KfW in die Zukunft inve­stiert. Mit 107 Mrd. Euro liegt das För­der­vo­lu­men wei­ter­hin auf einem hohen Niveau, ist aber im Ver­gleich zum Kri­sen­jahr 2020 zurück­ge­gan­gen. Einen Rück­gang gab es auch in der Nach­fra­ge nach den Coro­na-Hil­fen. In den Wahl­kreis flos­sen rund 203 Mil­lio­nen Euro. Dar­über infor­miert die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Dr. Sil­ke Lau­nert. Für Unter­neh­mens­in­ve­sti­tio­nen, Inve­sti­tio­nen in Woh­nen und Leben sowie Ener­gie­ef­fi­zi­enz und erneu­er­ba­re Ener­gien gewähr­te die KfW im ver­gan­ge­nen Jahr im Land­kreis Bay­reuth Kre­di­te und Zuschüs­se in Höhe von ins­ge­samt 65,7 Mil­lio­nen Euro. Wei­te­re 56,1 Mil­lio­nen Euro flos­sen an Kre­dit­neh­mer in der Stadt Bay­reuth. Im Land­kreis Forch­heim inve­stier­ten KfW-Kun­den ins­ge­samt 81,3 Mil­lio­nen Euro.

Lau­nert for­dert in die­sem Zusam­men­hang Bun­des­wirt­schafts­mi­ni­ster Robert Habeck dazu auf, für eine schnel­le Rege­lung nach dem KfW-För­der­stopp für ener­gie­ef­fi­zi­en­tes Bau­en und somit für Pla­nungs­si­cher­heit für alle Häus­le­bau­er zu sor­gen, sodass die Men­schen in der Regi­on auch in Zukunft kräf­tig inve­stie­ren und so ihren Bei­trag zum Kli­ma­schutz leisten.