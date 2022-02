Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung der Staats­an­walt­schaft Hof und des Poli­zei­prä­si­di­ums Oberfranken

NAI­LA, LKR. HOF. Nach­dem ein Pati­ent im Kli­ni­kum am Don­ners­tag­abend meh­re­re Schüs­se aus einer Waf­fe abgab, ermit­teln die Beam­ten der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof wegen ver­such­ten Totschlags.

Mehr­mals schoss der 76-jäh­ri­ge Pati­ent aus dem Land­kreis Kro­nach, der sich zum Tat­zeit­punkt allei­ne in sei­nem Zim­mer befand, mit einer Klein­ka­li­ber­waf­fe um sich. Die Pisto­le hat­te der 76-Jäh­ri­ge unbe­rech­tigt bei sich. Ver­letzt wur­de durch die Schuss­ab­ga­ben glück­li­cher­wei­se nie­mand. Auch wenn sich der Mann wäh­rend der Schuss­ab­ga­be in einem Aus­nah­me­zu­stand befand, gefähr­de­te er durch sein Han­deln Kli­nik­mit­ar­bei­te­rin­nen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof führt in Abstim­mung mit der Staats­an­walt­schaft die wei­te­ren Ermitt­lun­gen wegen ver­such­ten Totschlags.

Die Staats­an­walt­schaft Hof hat beim zustän­di­gen Ermitt­lungs­rich­ter Haft­an­trags­be­fehl gestellt.