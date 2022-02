Ab sofort kön­nen an zehn Park­schein­au­to­ma­ten im Stadt­ge­biet die Park­ge­büh­ren neben dem eta­blier­ten Han­dy­par­ken und dem Münz­ein­wurf auch mit­tels Giro­card und Kre­dit­kar­te bezahlt wer­den. An fol­gen­den Park­plät­zen ist eine Kar­ten­zah­lung mög­lich: Anne­cy­platz, Main­über­da­chung, Stadt­bad, Peunt­gas­se, Wil­hel­mi­nen­stra­ße, Park­platz am Neu­en Rat­haus, Am Sen­del­bach, Park­platz Münz­gas­se. Am Park­au­to­ma­ten kann die gewünsch­te Park­zeit ein­ge­stellt wer­den. Nach der Bestä­ti­gung der Park­zeit wird die Kar­te am Park­schein­au­to­ma­ten kon­takt­los vor­ge­hal­ten, ein Ein­stecken der Kar­te ist nicht erfor­der­lich. Vor­aus­set­zung ist die Ver­wen­dung einer Giro­card oder Kre­dit­kar­te mit einem soge­nann­ten NFC-Chip. Die Ein­ga­be eines PIN ist nicht not­wen­dig. Nach der Zah­lung wird der Park­schein wie gewohnt aus­ge­ge­ben und kann gut sicht­bar hin­ter die Wind­schutz­schei­be ein­ge­legt werden.