Vor­be­rei­tun­gen kön­nen starten

Den 2. Juli soll­ten sich alle Fami­li­en schon jetzt fest im Kalen­der vor­merk­ten, denn an die­sem Sams­tag wird die Giech­burg fest in Kin­der­hand sein. Beim 1. Kin­der­fest des Land­krei­ses Bam­berg dür­fen die klei­nen und auch schon etwas grö­ße­ren Rit­ter und Burg­fräu­lein von 14.00 bis 17.30 Uhr die Burg erkun­den. Unter dem Mot­to „Frie­de, Freu­de, Burg­ver­gnü­gen!“ war­ten vie­le tol­le und inter­es­san­te Mitmach-Stationen.

Ehren­amt­li­che orga­ni­sie­ren Fest für Kinder

Die Idee für ein Kin­der­fest auf der Giech­burg kam bereits vor zwei Jah­ren aus den Rei­hen der Ehren­amt­li­chen, muss­te dann aller­dings auf­grund von Coro­na erst ein­mal abge­sagt werden.

In die­sem Jahr nun wagen die Ehren­amts­be­auf­trag­te des Land­krei­ses Bam­berg, Frie­de­ri­ke Straub, und Kreis­ju­gend­pfle­ger Oli­ver Schulz-Mayr einen neu­en Anlauf. Durch För­de­rung durch das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um des Innern, für Sport und Inte­gra­ti­on sowie in Koope­ra­ti­on mit der Baye­ri­schen Sport­ju­gend, dem Kreis­ju­gend­ring Bam­berg-Land, KoBis, Inte­gra­ti­on durch Sport und der VR Bank Bam­berg-Forch­heim konn­te ein Pro­gramm auf die Bei­ne gestellt wer­den, das es so im Land­kreis noch nicht gab.

Das Kin­der­fest fin­det bei jedem Wet­ter statt und ist kosten­los. Park­mög­lich­kei­ten bestehen unter­halb der Burg. Für alle, die nicht so gut zu Fuß sind, fährt von hier ein kosten­lo­ser Shut­tle-Bus hoch zur Giechburg.