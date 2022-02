Die Ver­an­stal­tung „Ringl­stet­ter & Zin­ner“ wird aus Kapa­zi­täts­grün­den vom Kul­tur­bo­den Hall­stadt in die Kon­zert­hal­le Bam­berg ver­legt. Erfreu­li­cher­wei­se wur­den mit die­sem Schritt auch wie­der Kar­ten­kon­tin­gen­te frei, so dass Kar­ten für die ursprüng­lich längst aus­ver­kauf­te Ver­an­stal­tung wie­der an allen Vor­ver­kaufs­stel­len erwor­ben wer­den können.

Der Ter­min bleibt unver­än­dert: Mon­tag, 04.04.2022 | 20 Uhr

2 Typen, 2 Gitar­ren, 2 Bücher – Duo­pro­gramm mit Ste­phan Zinner

Die bei­den sind Freun­de, Kum­pels, Kol­le­gen, aus ähn­li­chem Holz geschnitzt und den­noch unter­schei­den sie sich künst­le­risch so, dass sie sowohl mit­ein­an­der musi­zie­ren und blö­deln kön­nen als auch dem ande­ren sei­nen Platz las­sen für sei­ne Art. Ein nor­ma­ler Kaba­rett­abend ist das nicht, eher ein Abend, wo man das Gefühl nicht los wird, bei zwei coo­len Typen am Küchen­tisch gelan­det zu sein. Und da gehts gemüt­lich, lustig und manch­mal sogar gescheit zu.

Für ihre Auf­trit­te und die locke­re Art wer­den Han­nes und Ste­phan 2019 mit dem Baye­ri­schen Kaba­rett­preis in der Kate­go­rie Musik aus­ge­zeich­net. Ein Pro­jekt mit Zukunft & genau so wird’s auch weitergehen.

Hin­weis für alle Konzertbesucher:

Alle Ver­an­stal­tun­gen sind mit einem eigens für die Ört­lich­keit erar­bei­te­ten Sicher­heits­kon­zept aus­ge­stat­tet. Als Anhalts­punkt für die­ses Kon­zept dient dabei immer die zum Zeit­punkt der Ver­an­stal­tung gül­ti­ge Infek­ti­ons­schutz­ver­ord­nung. Bit­te infor­mie­ren Sie sich vor Ihrer Anrei­se zum Ver­an­stal­tungs­ort noch ein­mal selbst­stän­dig über die aktu­ell gül­ti­gen Hygie­ne­re­ge­lun­gen und den­ken Sie ggf. an die ent­spre­chen­den Nach­wei­se und Ihre FFP2-Mas­ke. Um unnö­ti­ge Stress­si­tua­tio­nen wäh­rend der Ein­lass­zeit zu ver­mei­den, wird höf­lichst um eine früh­zei­ti­ge Anrei­se zum Ver­an­stal­tungs­ort gebeten.