Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Unbe­kann­te ent­wen­den E‑Scooter

COBURG. Einen E‑Scooter im Wert von 400 Euro ent­wen­de­ten Unbe­kann­te am Mitt­woch auf einem Fir­men­ge­län­de im Hahnweg.

Ein 20-Jäh­ri­ger stell­te an sei­nem Arbeits­platz in der Zeit zwi­schen 7:30 Uhr und 17 Uhr sei­nen E‑Roller auf den Fahr­rad­ab­stell­platz. Auf dem Fir­men­ge­län­de sicher­te er das Fahr­zeug nicht gegen Weg­nah­me. Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln wegen Dieb­stahls und bit­ten unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0 um sach­dien­li­che Zeu­gen­hin­wei­se, die zur Auf­klä­rung der Straf­tat füh­ren können.

Betrun­ke­ner Rad­fah­rer ver­ur­sacht Verkehrsunfall

BAD RODACH, LKR. COBURG. Ein ange­trun­ke­ner Rad­fah­rer ver­ur­sach­te am Mitt­woch um 10 Uhr einen Ver­kehrs­un­fall mit einer leicht ver­letz­ten Rad­fah­re­rin in der Cobur­ger Straße.

An der Ein­mün­dung vom Sied­lungs­weg in die Cobur­ger Stra­ße fuhr der Mann mit sei­nem Fahr­rad, der ver­bots­wid­rig auf dem Geh­weg unter­wegs war, einer 63-Jäh­ri­gen in deren Zwei­rad. Die Rent­ne­rin stürz­te dabei und ver­letz­te sich am Arm. Die Frau begab sich eigen­stän­dig in ärzt­li­che Behand­lung. Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me fiel den Beam­ten auf, dass der unfall­ver­ur­sa­chen­de Rad­fah­rer offen­sicht­lich unter dem Ein­fluss von Alko­hol stand. Ein Alko­test an der Unfall­stel­le ergab einen Wert von 1,12 Pro­mil­le. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ord­ne­ten bei dem 32-jäh­ri­gen Unfall­ver­ur­sa­cher eine Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum an und ermit­teln gegen den Rad­fah­rer wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs sowie fahr­läs­si­ger Körperverletzung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Anhän­ger entwendet

Küps – Am ver­gan­ge­nen Diens­tag, gegen 23.00 Uhr konn­te eine Zeu­gin beob­ach­ten, wie sich in der Alten Post­stra­ße in Ober­lan­gen­stadt zwei, bis dato unbe­kann­te männ­li­che Täter an einem abge­stell­ten PKW-Anhän­ger zu schaf­fen mach­ten. Der Anhän­ger war mit­tels eines Anhän­ger­schlos­ses gesi­chert. Nach­dem die­se Siche­rung geknackt wur­de, häng­ten die Täter den Anhän­ger an einen Sprin­ter mit ver­mut­lich aus­län­di­schen Kenn­zei­chen sowie mit der Auf­schrift „DOVYN“ und fuh­ren weg. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Wei­te­re Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Ver­bin­dung zu setzten.

Rol­ler­fah­rer verletzt

Kro­nach – Am Mitt­woch, gegen 17.30 Uhr woll­te ein Rol­ler­fah­rer von einem Grund­stücke aus in der Kreuz­berg­stra­ße in Kro­nach auf die Fahr­bahn ein­fah­ren und über­sah hier­bei eine PKW-Fah­re­rin, wel­che sich mit ihrem Smart bereits auf der Stra­ße befand. Es kam zu einer Kol­li­si­on wobei sich der Fah­rer des Rol­lers ver­letz­te und in das Kran­ken­haus ver­bracht wer­den muss­te. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich nach ersten Schät­zun­gen auf etwa 3250 Euro.

Mit Alko­hol am Steuer

Schnecken­lo­he – Im Rah­men der Kon­trol­le eines PKW-Fah­rers am Mitt­woch, gegen 17.15 Uhr auf der Staats­stra­ße 2208 im Bereich von Schnecken­lo­he konn­te durch die Poli­zei­be­am­ten bei dem Fah­rer Alko­hol­ge­ruch fest­stellt wer­den. Ein Test mit 0,80 mg. bestä­tig­te die­sen Ver­dacht. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­sagt, eine Blut­ent­nah­me wur­de ange­ord­net und der Füh­rer­schein wur­de sichergestellt.

Auto zer­kratzt

Kro­nach – Ein Geschä­dig­ter park­te sei­nen PKW am ver­gan­ge­nen Mitt­woch, gegen 15.10 Uhr im Bereich des Mari­en­plat­zes in Kro­nach auf einer Park­flä­che. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter zer­kratz­te das Fahr­zeug und ver­ur­sach­te auch noch eine Del­le im PKW. Der ent­stan­de­ne Scha­den beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Auto ange­fah­ren

Kro­nach – Bereits am 04.02.22, in der Zeit von 15.30 Uhr bis 18.00 Uhr park­te eine Damen ihren VW im Bereich des Zie­gel­win­kels in Kro­nach am Fahr­bahn­rand. In der Tat­zeit beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer das Fahr­zeug an der hin­te­ren lin­ken Sei­te. Der Sach­scha­den beträgt ca. 1000 Euro.

Gar­ten­mau­er angefahren

Schnecken­lo­he – Am ver­gan­ge­nen Diens­tag, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr beschä­dig­te ein bis dato unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer eine Gar­ten­mau­er in der Brun­nen­gas­se in Schnecken­lo­he und ent­fern­te sich von der Unfall­stel­le. Der Geschä­dig­ten ist ein Scha­den in Höhe von 500 Euro entstanden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

„Streetbuddies“-Figuren ver­schwun­den

Kulm­bach – Vor einer Kin­der­ta­ges­stät­te in Petz­manns­berg ver­schwan­den vom Mitt­woch auf Don­ners­tag zwei neon­grü­ne Warn­fi­gu­ren, sog. Street­bud­dies. Die­se sind dort für Ver­kehrs­teil­neh­mer auf­ge­stellt und sol­len auf spie­len­de Kin­der auf­merk­sam machen.

Die bei­den Figu­ren sind ca. 100 cm groß und waren mit Sand gefüllt und jeweils gut 20 Kilo schwer. Der Kin­der­ta­ges­stät­te ent­stand ein Ent­wen­dungs­scha­den von rund 100,- €. Sach­dien­li­che Hin­wei­se auf den Ver­bleib der bei­den Figu­ren nimmt die Poli­zei in Kulm­bach unter der Ruf­num­mer 09221–6090 entgegen.