Lau­fend neue Kur­se und Füh­run­gen statt eines star­ren Semester-Korsetts

Das Pro­gramm Frühjahr/​Sommer der Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt ist ab 19. Febru­ar online auf www​.vhs​-bam​berg​.de sicht­bar. Anmel­dun­gen sind ab 24. Febru­ar mög­lich. Der Pro­gramm-Fly­er ist zeit­nah zur Anmel­dung bei der VHS im Alten E‑Werk und vie­len Stel­len im Stadt­ge­biet erhält­lich. Anmel­dun­gen sind bequem über die Home­page, per Mail an info@​vhs-​bamberg.​de, tele­fo­nisch unter 0951/87–1108, oder schrift­lich mög­lich. Per­sön­li­che Anmel­dung bit­te nur in Aus­nah­me­fäl­len mit Ter­min­ver­ein­ba­rung und 3G-Nachweis.

Infor­ma­ti­ve, span­nen­de, lehr­rei­che, krea­ti­ve und gesund­heits­för­dern­de Ange­bo­te sind im neu­en Pro­gramm zu fin­den: belieb­te Klas­si­ker und neue Trends, in Prä­senz, Online und Out­door. Anläss­lich sei­nes 200. Todes­ta­ges beleuch­tet die VHS Bam­berg Stadt unter­schied­li­che Facet­ten des Uni­ver­sal­künst­lers E.T.A. Hoff­mann in Vor­trä­gen, Füh­run­gen, Lite­ra­tur- und Krea­tiv­kur­sen. Das Ange­bot betrach­tet Hoff­mann als Dich­ter, als Musi­ker, als Phi­lo­soph und Phan­tast, es beleuch­tet die Bam­ber­ger Jah­re und geht dem für sein Werk wich­ti­gen Motiv des Dop­pel­gän­gers bis in die Gegen­wart nach.

Auch poli­ti­sche Bil­dung wird groß­ge­schrie­ben: Zum Equal Care Day sind beson­ders Frau­en und jun­ge Fami­li­en ein­ge­la­den, es geht um das Stär­ken wirt­schaft­li­cher Unab­hän­gig­keit. An die Schick­sa­le jüdi­scher Fami­li­en in Bam­berg erin­nern Vor­trä­ge zu den Fami­li­en Loebl und Kahn. Vor­trä­ge zu Kunst, Kul­tur- und Musik­ge­schich­te, dar­un­ter zum Welt­frau­en­tag (Yoko Ono), zu den Tagen alter Musik und zu Kunst in St. Ste­phan run­den das Pro­gramm ab.

Neu ist: Die VHS ver­ab­schie­det sich vom star­ren Seme­ster-Kor­sett und wird in den kom­men­den Mona­ten lau­fend neue Kur­se und Füh­run­gen ins Pro­gramm neh­men. „Des­halb ist unser Pro­gramm-Fly­er nur ein erster Über­blick über unser viel­fäl­ti­ges Ange­bot. Es lohnt sich, sich auf der Home­page immer wie­der über Neu­ig­kei­ten zu infor­mie­ren“, sagt Lei­te­rin Dr. Anna Scher­baum. Als inklu­si­ve Bil­dungs­stät­te bera­ten die Mit­ar­bei­te­rin­nen im Sekre­ta­ri­at wie bis­her ger­ne alle Inter­es­sier­te, die kei­nen Inter­net-Zugang haben.

Für den Prä­senz­be­trieb und Füh­run­gen in Innen­räu­men, Out­door-Sport und Out­door-Füh­run­gen gilt aktu­ell 2G, für Bewe­gungs- und Ent­span­nungs­kur­se 2Gplus (geimpft/​genesen und zusätz­lich geboo­stert oder gete­stet). Die ent­spre­chen­den Nach­wei­se müs­sen zu jedem Ter­min mit­ge­bracht und vor­ge­legt werden.