Umwelt­sta­ti­on bie­tet am 1. März Tour durch Wald und Flur an / Anmel­dung erforderlich

Zu einer Wan­de­rung durch die Dun­kel­heit lädt die Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Weis­main am 1. März 2022 um 20 Uhr Jugend­li­che und Erwach­se­ne ein. Etwa zwei Stun­den lang schär­fen die Teilnehmer/​innen mit Jen­ni­fer Thiem all ihre Sin­ne bei einer vier Kilo­me­ter lan­gen Tour durch die Flur und durch den Wald. Es wird gebe­ten, wet­ter­fe­ste Klei­dung anzu­zie­hen und falls vor­han­den, eine Stirn­lam­pe ein­zu­packen. Treff­punkt ist am Wan­der­park­platz Hoh­ler Stein (zwi­schen Schwab­thal und Roth­manns­thal). Die Teil­nah­me­ge­bühr beträgt zwei Euro. Die Teil­nah­me ist nur nach Anmel­dung per Mail an umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de oder unter der Tele­fon­num­mer 09575/921455 möglich.

Die Wan­de­rung fin­det unter Ein­hal­tung der zu dem Zeit­punkt gel­ten­den Coro­na-Rege­lun­gen statt.