Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Mit Rol­la­tor Auto angefahren

Am Diens­tag­abend wur­de in der Goe­the­stra­ße ein ord­nungs­ge­mäß gepark­ter Pkw beschä­digt. Zeu­gen beob­ach­te­ten einen Mann, der mit einem Rol­la­tor unter­wegs war. Der Mann stieß dabei absicht­lich mit der Geh­hil­fe gegen den Gepark­ten und ent­fern­te sich im Anschluss. Der Pkw wur­de durch das vor­sätz­li­che Anfah­ren beschä­digt. Es ent­stan­den diver­se Schram­men an der Karos­se. Anhand der Beschrei­bun­gen der Zeu­gen, han­delt es sich bei dem Tat­ver­däch­ti­gen zwei­fels­frei um einen 41-Jäh­ri­gen aus Erlan­gen. Der Mann ist bereits poli­zei­be­kannt. Ein Ermitt­lungs­ver­fah­re­nen wegen Sach­be­schä­di­gung wur­de eingeleitet.

Ver­kehrs­un­fall ver­ur­sacht – Alko­hol war im Spiel

Am Diens­tag­abend gegen 18 Uhr ereig­ne­te sich in der Alter­lan­ger Stra­ße ein Ver­kehrs­un­fall. Eine 45-Jäh­ri­ge tou­chier­te mit ihrem Pkw einen gepark­ten Anhän­ger. An den bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand jeweils gerin­ger Sach­scha­den. Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me wur­de bei der Frau Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Ein Alko­hol­test beschei­nig­te einen Wert von knapp 1,5MFR 027 (2008–02-11) Pro­mil­le. Die 45-Jäh­ri­ge muss­te eine Blut­ent­nah­me über sich erge­hen las­sen. Die Wei­ter­fahrt wur­de der Frau unter­sagt. Ein Straf­ver­fah­ren wegen der Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs unter Alko­hol­ein­fluss wur­de eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

Con­tai­ner angegangen

Höchstadt a.d. Aisch. Am Diens­tag­abend, gegen 20.15 Uhr, mach­ten sich Unbe­kann­te an gleich meh­re­ren Con­tai­nern eines Auto­hau­ses im Schwar­zen­ba­cher Ring zu schaf­fen. Die Täter wur­den offen­sicht­lich durch den aus­ge­lö­sten Alarm ver­trie­ben, sodass kei­ner­lei Ent­wen­dungs­scha­den und nur gerin­ger Sach­scha­den ent­stand. Die Poli­zei Höchstadt hat die Ermitt­lun­gen wegen des ver­such­ten Dieb­stahls auf­ge­nom­men. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei Höchstadt unter der 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.