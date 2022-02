Frei­er Ver­kauf von Tickets star­te­te heu­te um 18:00 Uhr

Mit gro­ßer Freu­de hat man bei medi bay­reuth die Ent­schei­dung der baye­ri­schen Staats­re­gie­rung zur Kennt­nis genom­men, dass im Pro­fi­sport künf­tig Spie­le wie­der mit einer Hal­len­aus­la­stung von maxi­mal 50 Pro­zent durch­ge­führt wer­den kön­nen. Erst am letz­ten Spiel­tag durf­ten die HEROES OF TOMOR­ROW nach ins­ge­samt acht Gei­ster­spie­len in knapp zwei Mona­ten ihre Fans wie­der in der Ober­fran­ken­hal­le begrü­ßen. “Wie wich­tig die Fans für uns sind, hat man beim letz­ten Heim­spiel gegen Ham­burg ein­drucks­voll gese­hen”, beton­te medi bay­reuth Geschäfts­füh­rer Johan­nes Feu­er­pfeil. “Die­se unglaub­li­che Lei­stung unse­res doch auf­grund von Ver­let­zun­gen und Krank­heit stark dezi­mier­ten Teams wäre ohne unse­re Fans so nie und nim­mer mög­lich gewe­sen”, füg­te er hin­zu und mach­te zudem auch kei­nen Hehl dar­aus, dass die Rück­kehr der Zuschau­er in die Ober­fran­ken­hal­le eine sehr wich­ti­ge wirt­schaft­li­che Kom­po­nen­te für den Klub darstellt.

Nichts­de­sto­trotz wird das bevor­ste­hen­de medi Heim­spiel am Sams­tag (Tip-Off: 18:00 Uhr) gegen die MLP Aca­de­mics Hei­del­berg unter nahe­zu den glei­chen Rah­men­be­din­gun­gen ablau­fen, wie das zuvor gegen Ham­burg. “Der Kar­ten­vor­ver­kauf für das Spiel gegen Hei­del­berg hat bereits am Don­ners­tag letz­te Woche begon­nen und wir müss­ten, soll­ten wir jetzt noch­mals etwas ändern”, so Feu­er­pfeil wei­ter, “die rund 750 bereits aktiv von unse­ren Dau­er­kar­ten-Inha­bern getä­tig­ten Ticket­käu­fe erst ein­mal wie­der rück­ab­wickeln.” Da im Fal­le einer sehr gro­ßen Ticket­nach­fra­ge beim Start des frei­en Ver­kaufs heu­te Abend ab 18:00 Uhr sowohl in den Blöcken als auch mit Steh­plät­zen noch ver­füg­ba­re Kapa­zi­tä­ten frei­ge­ge­ben wer­den könn­ten, hat man sich dazu ent­schie­den, das im Spiel gegen die Towers sehr gut funk­tio­nie­ren­de Kon­zept für die­ses eine Spiel nicht zu verändern.