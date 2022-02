Elek­tro­alt­ge­rä­te rich­tig ent­sor­gen und Chan­ce auf tol­le Geld­prei­se sichern

Im Kel­ler lie­gen sie her­um und ver­stau­ben: kaput­te Kaf­fee­ma­schi­nen, das Anschluss­ka­bel vom alten Fern­se­her oder die Blink­schu­he aus der Teen­ager­zeit – alles Elek­tro­alt­ge­rä­te, die kosten­los bei den Abga­be­stel­len des Land­krei­ses Bay­reuth abge­ge­ben wer­den kön­nen. Die geson­der­te Elek­tro­alt­ge­rä­te­ab­ga­be stellt dabei sicher, dass sel­te­ne Erden und wert­vol­le Roh­stof­fe wie­der­ver­wer­tet wer­den können.

Mit dem Wert­stoff­pass gibt es nun zudem die Chan­ce auf tol­le Geld­prei­se und das gute Gefühl, zur fach­ge­rech­ten Ver­wer­tung bei­getra­gen zu haben. Zu den Elek­tro­alt­ge­rä­ten zäh­len alle Gegen­stän­de, die mit­tels Stecker oder Bat­te­rien und Akkus betrie­ben wer­den (z.B. Fern­se­her, Lam­pen, Wasch­ma­schi­ne, Arm­band­uhr, Fön, Wecker etc.). Alle die­se Gerä­te gehö­ren weder in den Rest­müll, die Gel­be Ton­ne oder zum Schrotthändler.

Bei jeder Elek­tro­alt­ge­rä­te­ab­ga­be bei der Gewer­be­müll­sor­tier­an­la­ge in Bind­lach oder dem Wert­stoff­hof Peg­nitz wird der Besuch mit einem Stem­pel in den Wert­stoff­pass ver­gü­tet. Mit nur zwei Stem­peln im Jahr 2022 kann an der Ver­lo­sung teil­ge­nom­men wer­den. Dafür ein­fach den Wert­stoff­pass voll­stän­dig aus­fül­len, direkt an den Annah­me­stel­len abge­ben oder per Post an das Land­rats­amt Bay­reuth sen­den und mit etwas Glück gewinnen.

Der Wert­stoff­pass ist bei den Gemein­de­ver­wal­tun­gen, im Land­rats­amt Bay­reuth sowie direkt bei den Abga­be­stel­len für Elek­tro­alt­ge­rä­te erhältlich.

Mehr Infor­ma­tio­nen zum Wert­stoff­pass 2022 für Elek­tro­alt­ge­rä­te erhal­ten Sie auf unse­rer Home­page unter die­sem Link: https://​www​.land​kreis​-bay​reuth​.de/​u​m​w​e​l​t​-​g​e​s​u​n​d​h​e​i​t​/​a​b​f​a​l​l​/​a​b​f​a​l​l​w​i​r​t​s​c​h​a​f​t​/​e​l​e​k​t​r​o​a​l​t​g​e​r​a​e​t​e​/​w​e​r​t​s​t​o​f​f​p​a​s​s​-​e​l​e​k​t​r​o​a​l​t​g​e​r​a​e​t​e​-​2​0​22/

Die Abga­be­stel­len für Elek­tro­alt­ge­rä­te im Land­kreis Bayreuth: