Kapi­tal­an­la­ge mit gutem Gewissen

Wenn Sie pla­nen Geld anzu­le­gen, geht es in der Regel dar­um, sich für die Zukunft abzu­si­chern oder irgend­wann bestimm­te Anschaf­fun­gen täti­gen zu kön­nen. Kri­te­ri­en nach der eine Geld­an­la­ge klas­sisch beur­teilt wird, betrifft aller­dings nicht nur die Ren­di­te, son­dern auch das Risi­ko und die Ver­füg­bar­keit. Noch gibt es kei­ne ein­heit­li­chen Min­dest­stan­dards für nach­hal­ti­ge Geld­an­la­gen und kein unab­hän­gi­ges Ver­brau­cher­la­bel. Hin­ter den Namens­zu­sät­zen wie „öko­lo­gisch“, „sozi­al“, „ethisch“, „grün“ oder „kli­ma­freund­lich“ ver­ber­gen sich ganz unter­schied­li­che Kriterien.

Um Anle­ger zu schüt­zen, gibt es inzwi­schen aber EU-Ver­ord­nun­gen, die Anbie­ter dazu ver­pflich­ten, kon­kre­te nach­hal­tig­keits­be­zo­ge­ne Infor­ma­tio­nen offen­zu­le­gen. An einem EU-Eco­la­bel für Finanz­pro­duk­te wird aktu­ell gearbeitet.

Der Vor­trag will ganz kon­kret auf­zei­gen, was „Green-Washing“ in der Geld­an­la­ge bedeu­tet und wei­te­re Kri­te­ri­en auf­zei­gen, wor­an unse­riö­se Ange­bo­te zu erken­nen sind.

REFE­RENT: Arthur Wilm, Diplom – Kauf­mann, Aner­kann­ter Trai­ner Ver­brau­cher­bil­dung in Finan­zen und Versicherungen

Ver­ant­wort­lich für die Ver­an­stal­tung im Rah­men der KAB Bil­dungs­ar­beit Bay­ern ist das KAB Bil­dungs­werk Bamberg.

Die kosten­lo­se Online-Ver­an­stal­tung fin­det am 18. Febru­ar 2022 um 19:00 Uhr statt.

Anmel­dung erfor­der­lich unter Tel. 0951 / 9 16 91–12, E‑Mail: kab-​veranstaltungen@​kab-​bamberg.​de oder Home­page: https://​www​.kab​-bam​berg​.de/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​/​a​k​t​u​e​l​l​e​-​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​.​h​tml