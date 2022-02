Halb­fi­nal­par­tien des Final4 Ausgelost

Am gest­ri­gen Diens­tag wur­den die Halb­fi­nal-Duel­le des DHB-Pokals aus­ge­lost. Die Aus­lo­sung hat erge­ben, dass der HC Erlan­gen bei sei­ner ersten Teil­nah­me am Final4 Tur­nier am 23. April 2022 auf den aktu­el­len Tabel­len­füh­rer SC Mag­de­burg trifft. Im ersten Halb­fi­na­le spielt der THW Kiel ent­we­der gegen den TBV Lem­go Lip­pe oder die MT Melsungen.

„Wir freu­en uns sehr, dass wir dabei sind und dass wir zusam­men mit unse­ren Fans an die­sem Tur­nier teil­neh­men wer­den. Das wir auf einen schwe­ren Geg­ner tref­fen wür­den war jedem klar. Der SC Mag­de­burg ist mei­ner Mei­nung nach die Mann­schaft der Sai­son. Sie spie­len sehr bestän­dig, haben sich seit Jah­ren suk­zes­si­ve ver­bes­sert und sind aktu­ell auf einem Höhe­punkt ihrer Ent­wick­lung. Wir freu­en uns dar­auf, gegen sie zu spie­len und haben in die­ser Sai­son im direk­ten Ver­gleich beim SCM bei­na­he das Spiel gewon­nen, sodass wir wis­sen, dass es auch ein Spiel auf Augen­hö­he sein kann. Wir wer­den am ober­sten Limit spie­len müs­sen, um eine Chan­ce zu haben. Wenn wir das im Stan­de sind zu lei­sten dann kön­nen wir uns auf ein span­nen­des Spiel freu­en“, kom­men­tier­te HCE-Coach Raúl Alon­so die Auslosung.

„Wir haben es ja schon mal geschafft, den SCM zu schla­gen, wis­sen aber natür­lich, dass wir nicht als Favo­rit ins Spiel gehen. Der SCM spielt bis­her eine tadel­lo­se Sai­son. Wir haben aber letz­tes Jahr gese­hen das Über­ra­schun­gen im Pokal durch­aus mög­lich sind. Wir sind unglaub­lich stolz dar­auf, über­haupt das erste Mal in unse­rer Ver­eins­ge­schich­te dabei sein zu dür­fen und freu­en uns auf ein tol­les Hand­bal­le­vent in Ham­burg“, sag­te Geschäfts­füh­rer René Selke.

Aktu­ell gibt es noch kei­ne Infor­ma­tio­nen zum genau­en Pro­ze­de­re der Ticket­ver­ga­be. Daher kann der HC Erlan­gen der­zeit noch kei­ne Ticket-Anfra­gen bearbeiten.Sobald es nähe­re Infor­ma­tio­nen gibt, wer­den die­se auf der Home­page und den Social-Media-Kanä­len umge­hend kommuniziert.

Das REWE Final4 2022 im Überblick:

Sams­tag, 23. April THW Kiel vs. TBV Lem­go Lip­pe / MT Melsungen SC Mag­de­burg vs. HC Erlangen

Sonn­tag, 24. April Fina­le um den DHB-Pokal 2021/22



Die genau­en Anwurf­zei­ten sowie die Rei­hen­fol­ge der Halb­fi­nal­par­tien wer­den nach Abspra­che mit den Medi­en­part­nern zeit­nah bekannt gegeben.