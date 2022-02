SELB, LKR. WUN­SIE­DEL. Nach dem Raub­über­fall am ver­gan­ge­nen Frei­tag auf einen Dro­ge­rie­markt in der Sel­ber Schil­ler­stra­ße, lau­fen die poli­zei­li­chen Ermitt­lun­gen auf Hoch­tou­ren. Eine Zeu­gin brach­te die Beam­ten der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof nun auf die Spur eines ersten Tat­ver­däch­ti­gen. Er sitzt auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Hof in Untersuchungshaft.

Kurz vor Laden­schluss hat­ten am 4. Febru­ar 2022 drei männ­li­che Per­so­nen den Ver­brau­cher­markt in Selb betre­ten. Im Kas­sen­be­reich for­der­ten sie unter Vor­halt ver­schie­de­ner gefähr­li­cher Gegen­stän­de Bar­geld. Mit meh­re­ren Schei­nen flüch­te­ten sie anschlie­ßend uner­kannt in nörd­li­che Rich­tung. Wäh­rend der fol­gen­den Groß­fahn­dung fan­den Poli­zi­sten im Grün­ge­län­de der Herz-Jesu-Kir­che Ver­mum­mungs­ge­gen­stän­de und ein Mes­ser, die offen­bar von den Räu­bern weg­ge­wor­fen wor­den waren.

Über das Wochen­en­de folg­ten meh­re­re Bür­ge­rin­nen und Bür­ger dem poli­zei­li­chen Zeu­gen­auf­ruf, unter denen sich ein ent­schei­den­der Hin­weis befand. In den sozia­len Netz­wer­ken samt dazu­ge­hö­ri­ger Mes­sen­ger-Dien­ste ver­hielt sich ein Sel­ber Schü­ler auf­fäl­lig und ver­öf­fent­lich­te Vide­os, die mit dem Raub­über­fall in Zusam­men­hang ste­hen könn­ten. Die Ermitt­ler erwirk­ten dar­auf­hin bei der zustän­di­gen Staats­an­walt­schaft Hof einen Durch­su­chungs­be­schluss für die Wohn­adres­se des Tat­ver­däch­tig­ten im Land­kreis Wun­sie­del, den sie am Mon­tag voll­zo­gen. Der 14-jäh­ri­ge Schü­ler wur­de durch die Poli­zi­sten fest­ge­nom­men und im wei­te­ren Ver­lauf einem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt. Er räum­te, zumin­dest in Tei­len, eine Tat­be­tei­li­gung ein.

Gegen den 14-Jäh­ri­gen erging auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Hof Unter­su­chungs­haft­be­fehl. Er befin­det sich nun in einer baye­ri­schen Haftanstalt.

Wäh­rend­des­sen dau­ern die Ermitt­lun­gen der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hin­sicht­lich der wei­te­ren Räu­ber an.