Sie­ger­mo­ti­ve aus Stadt und Land­kreis, auf­ge­nom­men mit Smart­pho­ne und Kame­ra. Offi­zi­el­le Preis­ver­lei­hung fand am 8.2. in der Stadt­bü­che­rei statt.

Im klei­nen Coro­na kon­for­men Rah­men wur­den am Diens­tag, 8. Febru­ar in der Forch­hei­mer Stadt­bü­che­rei die Sie­ger­fo­tos des dies­jäh­ri­gen Insta­gram Con­tests #forchheimshots21 ent­hüllt. Die Preis­ver­lei­hung wur­de wegen der begrenz­ten Teil­neh­mer­zahl außer­dem per Live Stream für die Insta­gram Com­mu­ni­ty übertragen.

Die drei Fotograf:innen der Sie­ger­bil­der waren per­sön­lich vor Ort und nah­men stolz ihr Preis­geld von den Forch­heimshots Spon­so­ren ent­ge­gen. Außer­dem erhiel­ten sie ihre Sie­ger­fo­tos – gespon­sert von Foto Brin­ke – groß gedruckt und gerahmt als Erin­ne­rung für Zuhause.

Platz 3: Wolf­gang Streit| @land.schafft.bilder | Burg­rui­ne Neideck

„Die Burg­rui­ne Nei­deck ist mein Lieb­lings­mo­tiv. Ich woh­ne in Mug­gen­dorf und fah­re täg­lich an ihr vor­bei. Mei­stens habe ich mei­ne Kame­ra dabei. Ich habe gar nicht damit gerech­net, unter die ersten drei zu kom­men, weil es so vie­le tol­le Bil­der im Wett­be­werb und in der Aus­stel­lung gab. Ich freue mich sehr! Vie­len Dank auch für die Orga­ni­sa­ti­on und die vie­le Arbeit, die in Forch­heimshots steckt. Beim näch­sten Mal bin ich auf jeden Fall wie­der mit dabei!“

Wolf­gang Streit freu­te sich über ein Preis­geld von 100 Euro, gestif­tet von Seba­sti­an Hösch (Jugend­be­auf­trag­ter der Stadt Forchheim).

Platz 2: Son­ja Schrü­fer | @miss.sonja_1208 | Was­ser­rad in Hausen

„Ich bin so über­rascht, glück­lich und stolz, als lei­den­schaft­li­che Hob­by­fo­to­gra­fin mit dem 2. Platz prä­miert wor­den zu sein. Dan­ke auch an Hen­ry Frei­sin­ger, der so lie­be Wor­te gefun­den und über sei­ne Schwe­ster hat aus­rich­ten las­sen. Ich freu mich schon, wenn #forch­heimshots in die näch­ste Run­de geht!“

Son­ja Schrü­fer bekam für den 2. Platz ein Preis­geld in Höhe von 150 Euro, gespon­sert von Hen­ry Frei­sin­ger (Inge­nieur­bü­ro Frei­sin­ger), der krank­heits­be­dingt lei­der nicht selbst vor Ort sein konn­te, aber wür­dig von sei­ner Schwe­ster ver­tre­ten wurde.

Platz 1: Fabi­an Leo­pold | @fbn.lpd | alte Eisen­bahn­brücke in Forchheim

„Auf das Motiv bin ich bei einer Fahr­rad­tour gekom­men. Mein Smart­pho­ne habe ich immer dabei und mache stän­dig Bil­der damit. Das beson­de­re Licht und das Motiv sind mir direkt ins Auge gefal­len und so ist das Foto recht spon­tan ent­stan­den. Vie­len Dank an alle, die an mich gedacht und in der Aus­stel­lung für mich gevo­tet haben!

Der Sie­ger von #forchheimshots21 freu­te sich über ein Preis­geld von 250 Euro, gestif­tet von Ober­bür­ger­mei­ster Uwe Kirsch­stein, der an die­sem Abend von Bür­ger­mei­ster Udo Schön­fel­der ver­tre­ten wurde.

Aus mehr als 3.000 Fotos, die im Rah­men des Con­tests unter dem Hash­tag #forchheimshots21 auf Insta­gram gepo­stet wur­den, hat­te die Jury die 100 besten für die Aus­stel­lung in der Stadt­bü­che­rei aus­ge­wählt. Die­se Ehre hat­ten in die­sem Jahr Tor­sten Gugg (Gewin­ner des letz­ten Con­tests), Lisa Don­eff (Foto­gra­fin aus Forch­heim) und Udo Schön­fel­der (Bür­ger­mei­ster Stadt Forchheim).

„Die Sie­ger­fo­tos haben mal wie­der gezeigt, dass es ganz egal ist, ob Einsteiger:in oder Pro­fi, Kame­ra oder Smart­pho­ne, jung oder alt. Genau das macht #forch­heimshots aus! Die Com­mu­ni­ty ver­eint die Lie­be zur Hei­mat und der Blick für ihre beson­de­ren Ecken“, sag­te Forch­heimshots Initia­tor Mat­thi­as Hösch.

Unter allen Besucher:innen der Aus­stel­lung, die vor Ort für ihre Lieb­lings­bil­der abge­stimmt hat­ten, wur­den jede Men­ge tol­le Sach­prei­se ver­lost. Die glück­li­chen Gewinner:innen wur­den vom Forch­heimshots Team per E‑Mail informiert.

Trotz der Auf­la­gen war es ein schö­ner Abend und gebüh­ren­der Abschluss von #forchheimshots21. Die Initia­ti­ve, gestar­tet vom Forch­hei­mer Foto­gra­fen Mat­thi­as Hösch, fei­ert die­ses Jahr bereits 6. Geburtstag.

Doris Koschyk, Lei­te­rin der Stadt­bü­che­rei, und ihr Team stell­ten wie jedes Jahr den Rah­men für die Ver­nis­sa­ge, Aus­stel­lung und Preis­ver­lei­hung. Auch Nico Cies­lar, Lei­ter der Tou­rist-Infor­ma­ti­on und Forch­heimshots Unter­stüt­zer der ersten Stun­de, ließ es sich nicht neh­men, die Preis­ver­lei­hung vor Ort mitzuerleben.

Die drei Sie­ger­bil­der wer­den wie beim letz­ten Mal von den Fotograf:innen signiert und für den guten Zweck ver­stei­gert. Alle Details dazu wer­den in den näch­sten Wochen auf dem @forchheimshots Insta­gram Kanal bekanntgegeben.

2022 geht es natür­lich wei­ter mit Forch­heimshots. Auch wenn der näch­ste Con­test erst wie­der 2023 geplant ist, wer­den in die­sem Jahr die berühm­ten Insta­walks (Foto­spa­zier­gän­ge), Events und ande­re Koope­ra­tio­nen stattfinden.

www​.forch​heimshots​.de