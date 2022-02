Jung + Alt gemein­sam enga­giert – wie gelingt das im Ver­ein? Pra­xistipps für ein gutes Mit­ein­an­der und eine erfolg­rei­che Nachwuchsgewinnung

Jun­ge Men­schen enga­gie­ren sich ger­ne, oft kurz­fri­stig und/​oder oft im Rah­men von Pro­jek­ten. Die Gewin­nung jun­ger Men­schen für die Über­nah­me von Funk­tio­nen inner­halb der Ver­eins­ar­beit ist schwierig.

Um jün­ge­re Men­schen zu gewin­nen, ist es not­wen­dig, deren Bedürf­nis­se und Wer­te zu ken­nen, deren Lebens­wel­ten zu berück­sich­ti­gen und auch deren Wün­sche zu respek­tie­ren. Im Work­shop gibt es daher eine Ein­füh­rung ins The­ma „Genera­tio­nen­über­grei­fen­des Frei­wil­li­ges Enga­ge­ment“ und über „Wer­te, The­men und Bedürf­nis­se von Men­schen unter­schied­li­chen Alters“.

Nach­wuchs­ge­win­nung funk­tio­niert bes­ser, wenn eini­ge Fak­to­ren erfüllt sind. Daher erar­bei­ten die Teilnehmer_​innen gemein­sam im Work­shop sol­che Gelingensfaktoren.

Refe­ren­tin­nen: Ursu­la Erb und Kat­rin Dyballa

Ter­min: Don­ners­tag, 31. März 2022, 18:30 Uhr – 20:00 Uhr

Die Teil­nah­me ist kosten­los. Der Work­shop fin­det in Zoom statt.

Haben Sie Interesse?

Dann mel­den Sie sich bit­te bis zum 27.03.22 ver­bind­lich an bei: Cari­Thek, vereinsforum@​caritas-​bamberg.​de oder 0951 8604 146. Bit­te nen­nen Sie Ihren Vor- und Nach­na­men, ggf. die Insti­tu­ti­on, in der Sie sich enga­gie­ren sowie Ihre E‑Mail-Adres­se. Die Anmel­dung wird erst durch die Bestä­ti­gung der Cari­Thek gültig.

Der Work­shop ist Teil der Ver­an­stal­tungs­rei­he „Ver­eins­fo­rum“. In die­ser bie­tet das Frei­wil­li­gen­zen­trum Cari­Thek ehren­amt­lich enga­gier­ten Bürger_​innen die Mög­lich­keit, sich kosten­los fortzubilden.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Fort­bil­dun­gen „rund ums The­ma Ehren­amt“ fin­den Sie unter www​.cari​thek​.de in der Rubrik „Fort­bil­dun­gen“.

Koope­ra­ti­ons­part­ne­rin bei die­ser Ver­an­stal­tung ist die lag­fa bay­ern e.V.: Sie führt den Work­shop im Rah­men des Pro­jekts „Genera­tio­nen gemein­sam aktiv – die Genera­tio­nen­wer­ker“ durch. Die­ses Pro­jekt wird geför­dert vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Fami­lie, Arbeit und Soziales.