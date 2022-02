Im Rah­men sei­nes Deutsch­land-Auf­ent­halts besuch­te Achim Bur­kart, der deut­sche Gene­ral­kon­sul im indi­schen Ban­ga­lo­re, erst­ma­lig die Hoch­schu­le Hof. Bereits im Novem­ber letz­ten Jah­res waren Hoch­schul­prä­si­dent Prof. Dr. Dr. h.c. Jür­gen Leh­mann und Wieb­ke Dörf­ler, Geschäfts­füh­re­rin Baye­risch-Indi­sches Zen­trum für Wirt­schaft und Hoch­schu­len (BayIND), in sei­nem Kon­su­lat in Ban­ga­lo­re zu Gast.

Nach kur­zer Begrü­ßung durch den Prä­si­den­ten und einer Füh­rung durch die Hoch­schu­le Hof kam es zum Aus­tausch über ver­schie­den­ste The­men. So stan­den vor allem Gesprä­che über die Koope­ra­ti­on zwi­schen Bay­ern und Kar­nataka, einem indi­schen Bun­des­staat mit Haupt­stadt Ban­ga­lo­re, im Bereich der natio­na­len Bil­dungs­po­li­tik im Mit­tel­punkt. „Ich freue mich sehr, dass Achim Bur­kart die Zeit gefun­den hat unse­re Hoch­schu­le zu besu­chen. Seit Jah­ren sind unse­re Bezie­hun­gen nach Indi­en, im Bereich der inter­na­tio­na­len wis­sen­schaft­li­chen Zusam­men­ar­beit beson­ders stark. Das zeigt sich vor allem an der sehr hohen Zahl an jun­gen Leu­ten aus Indi­en, die an unse­rer Hoch­schu­le stu­die­ren – wor­über wir sehr stolz sind“, so Hoch­schul­prä­si­dent Prof. Dr. Dr. h.c. Jür­gen Lehmann.

Inten­si­ver Aus­tausch mit indi­schen Studierenden

Ein wei­te­rer Pro­gramm­punkt war in der Fol­ge der Aus­tausch mit indi­schen Stu­die­ren­den der Hoch­schu­le Hof. „Achim Bur­kart hat sich bei sei­nem Besuch über die lang­jäh­ri­gen, inten­si­ven Bezie­hun­gen, die wir hier an der Hoch­schu­le zu Indi­en und den ver­schie­de­nen Part­nern dort füh­ren, infor­miert. Obwohl er nur weni­ge Stun­den zu Besuch war, hat er sich viel Zeit genom­men, vor allem für ein Gespräch mit indi­schen Stu­die­ren­den des Wei­ter­bil­dungs­ma­sters Sustaina­bi­li­ty Manage­ment“, so Susan­ne Krau­se, Lei­te­rin des Inter­na­tio­nal Office an der Hoch­schu­le Hof.

Der neue Master­stu­di­en­gang Sustaina­bi­li­ty Manage­ment (M.B.A. and Eng.) ist ein gemein­sa­mes Pro­gramm zwi­schen der Vishwa­k­ar­ma Uni­ver­si­ty, Pune, Indi­en und der Hoch­schu­le Hof. Ein­zig­ar­tig an die­sem Pro­gramm ist, dass alle Stu­die­ren­den die Mög­lich­keit haben, Nach­hal­tig­keits­ma­nage­ment sowohl in Indi­en wie auch in Deutsch­land zu stu­die­ren. Sie machen ihre Erfah­run­gen somit in einem Schwel­len­land und in einer Industrienation.