The Legal Group eröff­net am mor­gi­gen Don­ners­tag, 10.02.22, eine neue Dri­ve-In Test­stel­le in Arzberg (Ede­ka Egert). Öff­nungs­zei­ten von Mon­tag bis Frei­tag von 07:00 bis 20:00 Uhr und Sams­tag bis Sonn­tag von 09:00 bis 18:00 Uhr. Kei­ne Ter­min­ver­ein­ba­rung not­wen­dig! Ange­bo­ten wer­den dort PoC-Anti­gen­schnell­tests für Jeder­mann, sowie Lol­li­tests für Kleinkinder!

Zudem ändern sich die Öff­nungs­zei­ten des loka­len Test­zen­trums in Wun­sie­del ab Mon­tag, den 14.02.22. Neue Test­zei­ten: Mon­tag bis Frei­tag von 09:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr, Sams­tag bis Sonn­tag 12:00 bis 19:00 Uhr.

Infor­ma­tio­nen zum Infektionsgeschehen

Neue Fäl­le: 328

Fäl­le gesamt: 10.278

Virus­mu­ta­tio­nen (VOC): 3.300

Erkrank­te: 1.771

Gene­se­ne: 8.289

Todes­fäl­le: 218

7‑Ta­ges-Inzi­denz: 1.703,39

Imp­fun­gen im Impf­zen­trum gestern: 51

Imp­fun­gen im Impf­zen­trum gesamt: 80.002

Imp­fun­gen bei Haus­ärz­ten gesamt: 68.250

Schnell­tests am loka­len Test­zen­trum gestern: 381

PCR-Tests am loka­len Test­zen­trum gestern: 241

Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge – COVID19-Patienten

Stand­ort Marktredwitz

Gesamt: 11

davon All­ge­mein­bet­ten: 11

davon Inten­siv­bet­ten: 0

Stand­ort Selb:

Gesamt: 7

davon All­ge­mein­bet­ten: 6

davon Inten­siv­bet­ten: 1