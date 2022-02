Die Vor­stand­schaft des Baur SV infor­miert dar­über, dass die Ten­nis­ab­tei­lung auf­grund des gro­ßen Inter­es­ses und der posi­ti­ven Rück­mel­dun­gen im März 2022 einen wei­te­ren Ten­nis-Kom­pakt­kurs für (Wieder-)Einsteiger unter dem Mot­to „Pro­bier‘ es aus – Ten­nis ler­nen leicht gemacht“ anbie­tet. Der Kurs ori­en­tiert sich am Xpress-Kon­zept des inter­na­tio­na­len Ten­nis­ver­ban­des und wird von Ste­fan Kor­nitz­ky (Ten­nis B‑Lizenztrainer) gelei­tet. In vier 90-minü­ti­gen Trai­nings­ein­hei­ten ste­hen jeweils unter­schied­li­che ten­nis­spe­zi­fi­sche Inhal­te auf dem Stun­den­plan. Nach Abschluss des Kur­ses sind die Teil­neh­mer mit den Grund­la­gen des Sports ver­traut und kön­nen bereits eigen­stän­dig Ten­nis spie­len oder ihre Kennt­nis­se in den regel­mä­ßi­gen Trai­nings­grup­pen des Ver­eins vertiefen.

Der Kurs fin­det an vier Sams­tag (12./19./26.März und 02.April), jeweils von 12:00–13:30 Uhr, in der Ten­nis­hal­le des Baur SV in der Dr. Satt­ler Stra­ße 1 statt. Die Kurs­ge­bühr in Höhe von 89 Euro umfasst Platz­mie­te, Trai­nings­ma­te­ri­al sowie Ten­nis­schlä­ger, die vom Ver­ein leih­wei­se zur Ver­fü­gung gestellt wer­den. Da die Teil­neh­mer­zahl beschränkt ist, ist eine ver­bind­li­che Anmel­dung bei Kurs­lei­ter Ste­fan Kor­nitz­ky per Tele­fon, Nach­richt oder E‑Mail (stefan.​kornitzky@​gmail.​com, 0176/92686847) notwendig.