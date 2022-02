Im Okto­ber 2021 auf­grund der dama­li­gen Per­so­nal­si­tua­ti­on nach­ver­pflich­tet, absol­vier­te der slo­we­ni­sche Natio­nal­spie­ler 13 Par­tien für die Bay­reuth Tigers, wobei ihm ein Tref­fer und zwei Vor­la­gen zu wei­te­ren Toren gelan­gen. Nun geht man getrenn­te Wege.

Die Ver­trags­auf­lö­sung mit dem 29-jäh­ri­gen Ver­tei­di­ger erfolgt, da Pod­lip­nik für die im Mai in sei­nem Hei­mat­land statt­fin­den­de Welt­mei­ster­schaft bestän­dig Eis­zeit benö­tigt, was ihm in Bay­reuth in der der­zei­ti­gen Situa­ti­on nicht garan­tiert wer­den kann.

Pod­lip­nik schließt sich HK Spiss­ka Nova in der slo­wa­ki­schen Extra­li­ga an.

Wir bedan­ken uns bei Matic sehr herz­lich für sei­ne im Tri­kot der Tigers gezeig­ten Lei­stung, sowie sein stets ein­wand­frei­es Ver­hal­ten außer­halb der Eis­flä­che und wün­schen ihm für sei­ne sport­li­che, wie auch pri­va­te Zukunft alles Gute.

Alex­an­der Vögel