Lei­der kön­nen auch die­ses Jahr kei­ne Neu­jahrs­emp­fän­ge statt­fin­den. Ursu­la Sowa hat sich daher in die­sem Jahr etwas ande­res ein­fal­len las­sen. Sie lädt am 16. Febru­ar, um 19 Uhr, zum vir­tu­el­len Kino­abend ein. Gezeigt wird der Film „Gegen den Strom“ (2018) vom islän­di­schen Regis­seur Bene­dikt Erlings­son per Stream.

Anmel­dung bis 13. Febru­ar unter oberfranken@​ursula-​sowa.​de