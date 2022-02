In den Näch­ten vom 12. auf den 13. Febru­ar und vom 19. auf den 20. Febru­ar 2022 muss die Auto­bahn A70 zwi­schen der Anschluss­stel­le Elt­mann und der Anschluss­stel­le Knetz­gau in Fahrt­rich­tung Schwein­furt wegen Arbei­ten an der Main­brücke Elt­mann gesperrt werden.

Bei Bau­ar­bei­ten an der Main­brücke Elt­mann wer­den zwei Brücken­la­ger erneuert.

Zur Umset­zung der Arbei­ten ist es erfor­der­lich das Bau­werk für den Ver­kehr zu sper­ren. Die Sper­rung erfolgt in den Näch­ten von Sams­tag, den 12. Febru­ar, auf Sonn­tag, den 13. Febru­ar 2022, im Zeit­raum von 20 Uhr bis ca.6 Uhr und von Sams­tag, den 19. Febru­ar, auf Sonn­tag, den 20. Febru­ar 2022 im Zeit­raum von 18 Uhr bis ca. 6 Uhr. Wit­te­rungs­be­dingt kann es zu kurz­fri­sti­gen Ter­min­ver­schie­bun­gen kommen.

Ver­kehrs­teil­neh­mer in Fahrt­rich­tung Schwein­furt wer­den über die Bedarfs­um­lei­tung U84 von der Anschluss­stel­le Elt­mann zur Anschluss­stel­le Knetz­gau gelei­tet. Die Umlei­tungs­strecke ist ent­spre­chend ausgeschildert.

Wir bit­ten die Ver­kehrs­teil­neh­mer für die unver­meid­li­chen Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen um Ver­ständ­nis und um erhöh­te Auf­merk­sam­keit im Baustellenbereich.