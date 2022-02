Da die Vor­le­se­stun­den in der Kin­der­bi­blio­thek erst im März wie­der rich­tig los­ge­hen wer­den, bie­tet die Kin­der­bi­blio­thek jeweils am Mitt­woch, 16. und 23. Febru­ar, sowie am Sams­tag, 19. Febru­ar, drei beson­de­re Online-Vor­le­se­stun­den an. Die zehn­jäh­ri­ge Vor­le­se-Patin Len­ja Höhn wird dabei ihre selbst­ge­schrie­be­nen Geschich­ten vor­le­sen. Die Geschich­ten sind am jewei­li­gen Tag ab 8.30 Uhr auf den Social-Media-Kanä­len der Stadt­bi­blio­thek abrufbar.