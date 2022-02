Erwei­te­rung des Fahrplanes

Flink, wen­dig, abruf­bar und fle­xi­bel – so lässt sich der Kulm­bus, der Ruf­bus der Fir­ma Stadt­bus Kulm­bach GmbH in Zusam­men­ar­beit mit der Stadt Kulm­bach, gut beschrei­ben. Der Bus kommt auf Anruf oder per Buchung über das Inter­net, fährt alle Hal­te­stel­len nur im Bedarfs­fall an und ver­mei­det so Fahr­ten ohne Fahr­gä­ste und über­schüs­si­ge Rou­ten. Er ergänzt den Fahr­plan des Stadt­bus­ses, ermög­licht bei­spiels­wei­se Schicht­ar­bei­ten­den oder Ehren­amt­li­chen auch nach 19:00 Uhr mit dem öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehr inner­halb Kulm­bachs noch von A nach B zu gelangen.

„Die Ver­län­ge­rung des Stadt­bus­ver­kehrs in den Abend­stun­den war mir ein wich­ti­ges Anlie­gen. Zusam­men mit der Fir­ma Schütz haben wir den Kulm­bus ent­wickelt und konn­ten ihn im ver­gan­ge­nen Som­mer das erste Mal fah­ren las­sen. Seit dem stei­gen die Fahr­gast­zah­len immer wei­ter, das Ange­bot stößt auf immer mehr Inter­es­se“, erklärt Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Lehmann.

Auf­grund die­ser Ent­wick­lung wur­de nun eine wei­te­re Hal­te­stel­le in den Fahr­plan auf­ge­nom­men: „Höferän­ger Ort“, direkt auf Höhe des Hotels Dobrach­tal. Bis­her sind nicht alle Orts­tei­le in die Fahr­strecke des Kulm­bus inte­griert, dies soll sich aber in Zukunft ändern. „Nach und nach, je nach Nach­fra­ge und wei­te­rer Ent­wick­lung, wol­len wir unse­re Orts­tei­le auch über den Kulm­bus bes­ser erreich­bar machen und auch den Kulm­ba­che­rin­nen und Kulm­ba­chern, die dort woh­nen, die Mög­lich­keit geben, mit dem Ruf­bus in die Innen­stadt zu gelan­gen“, fährt der Ober­bür­ger­mei­ster fort.

Die Hal­te­stel­le Höferän­ger ist ab heu­te, Diens­tag, den 08.02.2022 in den offi­zi­el­len Fahr­plan inte­griert. Der Fahr­plan sowie alle Infor­ma­tio­nen zur Buchung kön­nen unter www​.kulm​bus​.de ein­ge­se­hen werden.