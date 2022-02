Mit­tel­fran­ken (ots) – Am Mon­tag­abend (07.02.2022) fan­den im Zustän­dig­keits­be­reich des Poli­zei­prä­si­di­ums Mit­tel­fran­ken meh­re­re Dut­zend Ver­samm­lun­gen mit Bezug zur Coro­na-Pan­de­mie statt. Erneut muss­te die Poli­zei auch Kund­ge­bun­gen und Auf­zü­ge betreu­en, die im Vor­feld nicht ange­zeigt wor­den waren.

Ins­ge­samt regi­strier­te die mit­tel­frän­ki­sche Poli­zei im Lau­fe des gest­ri­gen Abends 35 Ver­samm­lun­gen. Vie­ler­orts for­mier­ten sich erneut soge­nann­te „Coro­na-Spa­zier­gän­ge“, die von der Poli­zei als Ver­samm­lung ein­ge­stuft und ent­spre­chend betreut wur­den. An den Ver­samm­lun­gen betei­lig­ten sich nach Schät­zung der Poli­zei mit­tel­fran­ken­weit rund 8000 Per­so­nen. Die größ­te Ver­samm­lung fand in Nürn­berg statt. Dem ange­mel­de­ten Auf­zug durch die Süd­stadt schlos­sen sich rund 4500 Teil­neh­mer an.

Die Ver­samm­lun­gen ver­lie­fen aus Sicht der Poli­zei nahe­zu stö­rungs­frei. Ver­ein­zelt kam es ört­lich zu kurz­fri­sti­gen Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen. Die Betreu­ung der ein­zel­nen Ver­samm­lun­gen erfolg­te in Ver­ant­wor­tung der jeweils ört­lich zustän­di­gen Poli­zei­in­spek­tio­nen. Neben Beam­ten des Poli­zei­prä­si­di­ums Mit­tel­fran­ken waren hier­bei im Ein­zel­fall auch Kräf­te der Baye­ri­schen Bereit­schafts­po­li­zei im Einsatz.