Neu­er Vor­stand, neue Ziele

Ken­nen­lern­be­such von Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ter Dr. Sil­ke Lau­nert beim neu­en Vor­stand des ZENTRUM´s e.V. – nach einer Besich­ti­gung des Hau­ses wur­den die Zie­le, Plä­ne und neu­en Pro­jek­te bespro­chen, die sich der neue Vor­sit­zen­de Gert Die­ter Mei­er und sein Vor­stands­team über­legt haben. Neben den alt­be­währ­ten Ver­an­stal­tun­gen für Jung und Alt in Stadt- und Land­kreis Bay­reuth, wie Kon­zer­te, Lesun­gen und Ver­an­stal­tun­gen von Ver­ei­nen sol­len die jugend­po­li­ti­schen Bil­dungs­an­ge­bo­te auch in Zusam­men­ar­beit mit Schu­len, dem Bezirks­ju­gend­ring und ande­ren Ver­ei­nen wei­ter aus­ge­baut wer­den. Ein gro­ßer und wich­ti­ger Schwer­punkt bleibt wei­ter die Arbeit des Deutsch­Fran­zö­si­schen Forums Jun­ger Kunst mit sei­nen Pro­jek­ten und Work­shops, die über das Deutsch-Fran­zö­si­sche Jugend­werk (DFJW) mit finan­ziert wird. Das Vor­stands­team hofft, dass die­ses Jahr wie­der das wich­tig­ste und größ­te Pro­jekt, die jun­ge deutsch­fran­zö­sisch-unga­ri­sche Phil­har­mo­nie statt­fin­den kann. Das Kon­zert in Bay­reuth wäre am Sams­tag, 23.04.2022, in der Stadtkirche.

Auch das Zen­trum ist durch die Coro­na-Pan­de­mie stark betrof­fen. Bis Ende März sind die mei­sten Ver­an­stal­tun­gen schon abge­sagt, man­che Ver­an­stal­tun­gen wer­den seit Beginn der Pan­de­mie immer wie­der ver­scho­ben. Dies ist auch für das Team im Zen­trum kei­ne ein­fa­che Situa­ti­on. Der Vor­stand und der Geschäfts­füh­rer hof­fen, dass das Zen­trum bald wie­der voll durch­star­ten kann. Es wer­den neue Ver­an­stal­tun­gen, wie ein Thea­ter­work­shop für Jugend­li­che in Ver­bin­dung mit ver­schie­de­nen Thea­tern, geplant. Außer­dem soll die Arbeit mit Schu­len und Schü­ler­zei­tun­gen ver­stärkt wer­den, dazu fin­den in näch­ster Zeit ver­schie­de­ne Gesprä­che statt.

Des Wei­te­ren soll geprüft wer­den, ob die Mög­lich­keit besteht eine Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge auf dem Dach des Zen­trums zu instal­lie­ren, um einen Bei­trag zur Ener­gie­wen­de zu lei­sten. Wich­tig für die ver­schie­de­nen Pro­jek­te sei an die­ser Stel­le auch die Schaf­fung von För­der­töp­fen in die­sem Bereich, so der Vorstand.

Sil­ke Lau­nert zeig­te sich begei­stert von der Arbeit im Zen­trum und sag­te: „Die­se wich­ti­ge Arbeit, die neben dem haupt­amt­li­chen Per­so­nal durch einen ehren­amt­li­chen Vor­stand gesteu­ert wird, ist wich­tig für die Stadt Bay­reuth und den Land­kreis. Vor allem der Aus­bau der jugend­po­li­ti­schen Arbeit und die Ver­net­zung mit wei­te­ren Ver­ei­nen und den Schu­len lie­gen mir sehr am Her­zen. Ich hof­fe wir fin­den eine Mög­lich­keit, die­se Arbeit durch För­de­run­gen zu unter­stüt­zen und zu stärken!“