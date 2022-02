Zwei­ter Saisonsieg

Nach der drei­mo­na­ti­gen Pau­se gewinnt der ATS Kulm­bach Bas­ket­ball das Sonn­tags­du­ell gegen die zwei­te Gar­de des BBC Coburg mit 71:44.

Die Par­tie star­tet sehr zer­fah­ren und bei­de Mann­schaf­ten fin­den kei­nen Rhyth­mus in der Par­tie. Die eben­falls geschwäch­te Cobur­ger Mann­schaft kann die rou­ti­nier­ten Gäste aus Kulm­bach nur mit Fouls stop­pen, deren Frei­wür­fe zunächst nicht fal­len wol­len. So steht es nach sechs gespiel­ten Minu­ten erst 5:4 für die Gastmannschaft.

Nach der ersten Vier­tel­pau­se neh­men die Schütz­lin­ge von Trai­ner Chri­stoph Jung­bau­er das Heft in die Hand und zie­hen durch Über­le­gen­heit im Offen­siv-Rebound und mann­schafts­dien­li­chen Spiel­zü­gen Punkt um Punkt davon (32:14 zur Halbzeit).

Auch im drit­ten Abschnitt domi­nie­ren die Kulm­ba­cher das Gesche­hen und Punk­ten in Per­son von Oldie Chri­sti­an Schu­berth und den Young­sters Mat­thi­as Schnei­der, Moritz Gareis und Leo­nard Mit­chell ein ums ande­re Mal, wäh­rend die Defen­se sta­bil steht. Somit geht man mit einer kom­for­ta­blen 56:23-Führung in den letz­ten Abschnitt.

In den letz­ten zehn Minu­ten geht die Kraft und die Kon­zen­tra­ti­on der Kulm­ba­cher Bas­ket­bal­ler kon­ti­nu­ier­lich zurück, was die Cobur­ger Mann­schaft aus­nutzt und aus Sicht der Heim­mann­schaft zu einem ver­träg­li­che­ren End­stand von 44:71 führt.

ATS Kulm­bach Bas­ket­ball: Mat­thi­as Schnei­der (3 Punk­te / 0 Drei­er); Chri­sti­an Schu­berth (15); Tim Koths (13;1); Niklas Jung­bau­er (22;1); Moritz Gareis; Ste­fan Pas­sing (10;3); Leo­nard Mit­chell (8).