Die Lui­sen­burg-Fest­spie­le in Wun­sie­del sind ein High­light der Regi­on. Jähr­lich pil­gern bis zu 150.000 Besu­cher zu den Vor­stel­lun­gen auf Deutsch­lands schön­ster Naturbühne.

Doch wer sorgt dafür, dass die­se Kulis­se gepflegt und ver­kehrs­si­cher gehal­ten wird? Wer hat die rund 200 Bäu­me „im Griff“, die den Hin­ter­grund für die all­jähr­li­chen Fest­spie­le bilden?

Hier kommt die Abtei­lung Forst des WUN Infra­struk­tur KU ins Spiel. Mar­kus Roß­meisl ist aus­ge­bil­de­ter Forst­wirt und geprüf­ter Natur- und Land­schafts­pfle­ger. Er kon­trol­liert und pflegt gemein­sam mit sei­ner Kol­le­gin San­dra Stark den Baum­be­stand der Felsenbühne.

Im Baum­ka­ta­ster ist jeder ein­zel­ne Baum erfasst. Der Bestand von 200 Bäu­men setzt sich zusam­men aus Nadel- und Laub­bäu­men in ver­schie­de­nen Grö­ßen. Jähr­lich, vor Beginn der Sai­son, wird jeder ein­zel­ne Baum von Mar­kus Roß­meisl und San­dra Stark kon­trol­liert und beur­teilt. Die Kri­te­ri­en dafür sind die Höhe, das Alter und der Zustand des Bau­mes. Hat der Baum Ris­se bekom­men, ist die Spit­ze in Ord­nung, gibt es Dür­re­schä­den? Hat der Baum even­tu­ell Pilz­be­fall oder Soll­bruch­stel­len? Eine Soll­bruch­stel­le kann gefähr­lich sein. Wenn sie im höhe­ren Bereich des Bau­es vor­kommt, besteht die Gefahr, dass der Baum abknickt. Ein Pilz­be­fall kann bewir­ken, dass der Baum insta­bil wird. Nach der Auf­nah­me wird fest­ge­legt, wel­che Maß­nah­men erfor­der­lich sind, um die Ver­kehrs­si­cher­heit für Zuschau­er und Schau­spie­ler zu gewährleisten.

Die Pfle­ge und wenn nötig auch Fäll­ar­bei­ten über­nimmt das KU Infra­struk­tur. In schwie­ri­gen Fäl­len wird ein Baum­klet­te­rer hin­zu­ge­zo­gen, der den Baum Stück für Stück abträgt.

Vor eini­gen Jah­ren wur­de das Baum­ka­ta­ster mit Hil­fe eines spe­zi­el­len Com­pu­ter­pro­gramms ange­legt und wird seit­her jähr­lich aktua­li­siert. Bei der Auf­nah­me hat jeder Baum eine Num­mer erhal­ten, so dass eine Iden­ti­fi­ka­ti­on ohne Mühe erfol­gen kann.

Unab­hän­gig von spe­zi­el­len Maß­nah­men gibt es jähr­lich wie­der­keh­ren­de Arbei­ten, die vom Forst­be­trieb erle­digt wer­den müs­sen. Dazu zäh­len Neu­an­pflan­zun­gen, Dün­gen oder Auf­a­stun­gen. Auf­a­stung bedeu­tet, dass die unte­ren Rei­hen der Bäu­me ent­fernt wer­den. Eine Maß­nah­me, die für den Spiel­be­trieb wich­tig ist. Die Schau­spie­ler sol­len vom Publi­kum gese­hen wer­den und nicht durch Zwei­ge ver­deckt sein. Auch die Beleuch­tung muss stim­men und so wird in Abstim­mung mit dem tech­ni­schen Lei­ter der Lui­sen­burg-Fest­spie­le fest­ge­legt, was an „Ver­schö­ne­rungs­maß­nah­men“ nötig ist.

Der Forst­be­trieb des WUN Infra­struk­tur KU trägt somit jedes Jahr aufs Neue dazu bei. dass die Lui­sen­burg-Fest­spie­le auf siche­rer Büh­ne durch­ge­führt wer­den können.

Freu­en wir uns auf die Spiel­sai­son 2022!