Am Mon­tag, 07.02.2022, ab 16.15 Uhr, refe­riert Prof. Dr. Tho­mas Foken (Bamberg/​Bayreuth) zum The­ma „Stra­te­gi­sche Alli­an­zen zwi­schen Wis­sen­schaft und Reli­gi­ons­ge­mein­schaf­ten beim Kampf gegen den Klimawandel“.

Datum/​Zeit/​Ort: Diens­tag, 7. Febru­ar 2022, ab 16.15 Uhr, digi­tal, öffent­lich, gebüh­ren­frei. Spra­che: deutsch. Um Anmel­dung wird gebe­ten unter: religion@​uni-​bayreuth.​de

Zum Referenten/​Vortrag: Tho­mas Foken ist pen­sio­nier­ter Pro­fes­sor für Mikro­me­teo­ro­lo­gie an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth. Schon in sei­ner Pro­mo­ti­ons­ar­beit beschäf­tig­te er sich mit dem Ener­gie­aus­tausch zwi­schen der Atmo­sphä­re und dem Oze­an und forsch­te lang­jäh­rig über mikro­me­teo­ro­lo­gi­sche Aspek­te des Kli­ma­wan­dels, u.a. mit Hil­fe diver­ser Mess-Sta­tio­nen in der Umge­bung von Bay­reuth, zum Bei­spiel im Fich­tel­ge­bir­ge. Außer­dem for­mu­lier­te er weit­rei­chen­de, natur­wis­sen­schaft­lich begrün­de­te Fol­ge­run­gen. Besorg­nis­er­re­gend ist sei­ner Mei­nung dabei beson­ders, dass es sich beim Kli­ma­wan­del um mul­ti­ple nicht-linea­re Pro­zes­se han­delt, deren Ergeb­nis nie­mand abschät­zen kann. Seit Jah­ren arbei­tet er auch mit den Kir­chen und kirch­li­chen Umwelt­grup­pen zusam­men, um eine mög­lichst brei­te Alli­anz gegen die Bedro­hun­gen des Kli­ma­wan­dels zu erreichen.