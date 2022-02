E.T.A. Hoff­mann-Jahr 2022: Schreib­wett­be­werb für 0- bis 16-jäh­ri­ge Schü­le­rin­nen und Schü­ler in Ober­fran­ken

SV Bay­reuth beim Mann­schafts­wett­kampf 2022 der Bezirks­li­ga Ober­fran­ken in Bam­berg

Am gest­ri­gen Sams­tag fand ein Kurz­bahn-Wett­kampf in DMS-For­mat in Bam­berg statt. Ziel war es, vor allem Nach­wuchs-Schwim­me­rIn­nen die Mög­lich­keit zu…