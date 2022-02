Am 22. März 2022 hät­te sie ihren 90. Geburts­tag gefei­ert: Ilse Schör­ner Schau­spie­le­rin und Stu­dio­büh­nen-Ori­gi­nal. „Wir, die Stu­dio­büh­ne Bay­reuth“, erin­nern mit Wor­ten, Bil­dern, Film­aus­schnit­ten, Fern­seh­bei­trä­gen, Thea­ter­sze­nen an die unver­gess­li­che „Urmut­ter“ der Stu­dio­büh­ne, so der Lei­ter Jür­gen Skambraks.

An der Auf­füh­rung betei­ligt sind:

Hans Wal­ter Bot­ten­bruch, Wer­ner Hil­den­brand, Syl­via Lau­ter­bach, Frank Joseph Mais­el, Johan­na Rönsch, Jür­gen Skam­braks, Con­ny Trap­per, Eber­hard Wag­ner, u.a..

Raum­in­stal­la­ti­on: Juli­us Theo­dor Semmelmann

Video: Domi­nik Kern

Licht: Ronald Kropf

Ter­min: 22. März 2022 um 20.00 Uhr | STU­DIO­BÜH­NE BAYYREUTH