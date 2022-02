Kann man nach­hal­tig Ener­gie gewin­nen? Die­ser zen­tra­len Fra­ge geht ein Team des Insti­tuts für Was­ser- und Ener­gie­ma­nage­ments der Hoch­schu­le Hof (iwe) im Rah­men des Pro­jekts NEE­Wa (Netz­werk zur Erzeu­gung von Ener­gie aus Was­ser­kraft in bestehen­den Was­ser­an­la­gen) nach. Das durch den Euro­päi­schen Sozi­al­fond mit 417.000€ geför­der­te Pro­jekt hat zum Ziel, das Poten­ti­al zur nach­hal­ti­gen Ener­gie­er­zeu­gung aus Was­ser­kraft in bestehen­den Was­ser­an­la­gen zu erfas­sen und dar­über zu infor­mie­ren. Auch das Baye­ri­sche Fern­se­hen gehör­te zu den am Pro­jekt Inter­es­sier­ten und so ent­stand ein Fern­seh­bei­trag in zwei für die Ener­gie­ge­win­nung durch Was­ser­kraft geeig­ne­ten Was­ser­an­la­gen. Aus­ge­strahlt wird der Bericht am 12.02.2022 in der Sen­dung „Gut zu wis­sen“ zwi­schen 19:00–19:30 Uhr im Baye­ri­schen Fernsehen.