Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Fahr­rad aus Gara­ge entwendet

Bam­berg. Sams­tag­abend zwi­schen 19:15 Uhr und 22:15 Uhr wur­de aus einer Gara­ge in der Fer­di­nand-Tietz-Stra­ße ein Damen­fahr­rad ent­wen­det. Die Eigen­tü­mer stell­ten gegen 22:15 Uhr fest, dass die nicht ver­sperr­te Gara­ge plötz­lich offen stand und bemerk­ten den Dieb­stahl. Das schwar­ze Fahr­rad der Mar­ke Tal­l­ard hat­te noch einen Wert von ca. 100 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Fuß­gän­ger wur­de beim Abbie­gen übersehen

Bam­berg. Sonn­tag­abend gegen 20:00 Uhr über­sah ein 64-Jäh­ri­ger BMW-Fah­rer beim Abbie­gen von der Mem­mels­dor­fer Stra­ße in die Lud­wig­stra­ße eine 24-Jäh­ri­ge Fuß­gän­ge­rin, die auch bei Grün die Kreu­zung über­que­ren woll­te und es kam zum Zusam­men­stoß. Hier­bei ver­letz­te sich die 24-Jäh­ri­ge leicht am Ober­kör­per und wur­de mit dem Ret­tungs­wa­gen zur Behand­lung ins Kli­ni­kum Bam­berg gebracht. An dem BMW ent­stand ein Scha­den von ca. 100 Euro.

Auto­schlüs­sel sichergestellt

Bam­berg. Sonn­tag­mit­tag gegen 12:40 Uhr fiel einer Poli­zei­strei­fe in der Bren­ner­stra­ße ein 42-Jäh­ri­ger auf, der in sei­nem Auto schlief. Beim Öff­nen der Fah­rer­tür kam den Beam­ten star­ker Alko­hol­ge­ruch ent­ge­gen. Nach­dem der 42-Jäh­ri­ge auch auf Fra­gen nicht ant­wor­ten konn­te und ver­geb­lich ver­such­te, sei­nen Auto­schlüs­sel in das Zünd­schloss zu stecken, wur­de ein Alko­hol­test durch­ge­führt. Die­ser ergab 3,12 Pro­mil­le. Sein Auto­schlüs­sel wur­de sicher­ge­stellt und der stark Betrun­ke­ne wur­de, da er in der Nähe wohn­te, nach Hau­se begleitet.

Ein­bruch in den Kinderhort

BAM­BERG. Zwi­schen Frei­tag­nach­mit­tag und Sams­tag­abend haben Unbe­kann­te ein Fen­ster eines Kin­der­horts an der Wei­de ein­ge­schla­gen. Die Unbe­kann­ten konn­ten so in das Gebäu­de ein­stei­gen und aus dem Büro eine Geld­kas­set­te mit 200 Euro Bar­geld ent­wen­den. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Die Poli­zei Bam­berg sucht nach Per­so­nen, die zum genann­ten Zeit­punkt etwas beob­ach­ten konn­ten. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Dieb­stäh­le

WALS­DORF. Bei­de amt­li­che Kenn­zei­chen BA-CA 1018 ent­wen­de­ten unbe­kann­te Die­be zwi­schen Sams­tag­nach­mit­tag, 15 Uhr, und Sonn­tag­mit­tag, 12 Uhr. Die Kenn­zei­chen waren an einem im Erlau­er Weg gepark­ten wei­ßen Ford Tran­sit angebracht.

Wer hat zur Tat­zeit ver­däch­ti­ge Per­so­nen am Fahr­zeug beob­ach­tet bzw. kann Hin­wei­se zum Ver­bleib der Kenn­zei­chen geben? Mel­dun­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

Ein­brü­che

SAS­S­AN­FAHRT. Unbe­kann­te ver­such­ten zwi­schen Sonn­tag­abend, 23.30 Uhr, und Mon­tag­mor­gen, 00.15 Uhr, gewalt­sam in den Kas­sen­be­reich einer Tank­stel­le in der Sas­s­an­fahr­ter Haupt­stra­ße zu gelan­gen. Hier­zu wur­de die Wand­ver­klei­dung der Außen­fas­sa­de auf­ge­schnit­ten. Das Vor­ha­ben schei­ter­te jedoch, so dass der Täter unver­rich­te­ter Din­ge wie­der von dan­nen zog. Der ange­rich­te­te Scha­den wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Son­sti­ges

HALL­STADT. In eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le geriet in den frü­hen Mor­gen­stun­den des Mon­tags ein Auto­fah­rer in der Hans-Wöl­fel-Stra­ße. Bei der Über­prü­fung bemerk­ten die ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten deut­li­chen Alko­hol­ge­ruch beim 33-Jäh­ri­gen. Ein dar­auf­hin durch­ge­führ­ter Alko­test erbrach­te 0,58 Pro­mil­le. Die Wei­ter­fahrt wur­de dem Mann unter­sagt und die Fahr­zeug­schlüs­sel sicher­ge­stellt. Den „Alko­hol­sün­der“ erwar­ten ein Buß­geld sowie ein Fahrverbot.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Zu flott bei Schnee­matsch unterwegs

But­ten­heim. Offen­sicht­lich zu schnell war am frü­hen Mon­tag­mor­gen die 24jährige Fah­re­rin eines Audi bei Schnee­matsch unter­wegs. Sie geriet auf­grund ihrer nicht ange­pass­ten Fahr­wei­se auf der A 73, Rich­tung Süden, ins Schleu­dern und lan­de­te im Stra­ßen­gra­ben. An ihrem Pkw ent­stand Sach­scha­den von rund 4000 Euro.

Gei­ster­fah­re­rin auf der A 73

Gun­dels­heim. Am frü­hen Sonn­tag­mor­gen fuhr die 61jährige Fah­re­rin eines Suzu­ki mit luxem­bur­gi­scher Zulas­sung auf der A 73, vom Park­platz Zücks­hu­ter Forst, in fal­sche Rich­tung auf die nörd­li­che Rich­tungs­fahr­bahn auf. Sie war anschlie­ßend über das Bam­ber­ger Kreuz und vor­bei an den fol­gen­den Anschluss­stel­len als Falsch­fah­rer über fast 25 Kilo­me­ter in Rich­tung Süden unter­wegs, bis sie im Bereich der Anschluss­stel­le Forch­heim-Nord von einer Poli­zei­strei­fe gestellt und von der Auto­bahn gelei­tet wer­den konn­te. Auf die­ser Strecke kam es, auf­grund des nur sehr gerin­gen Ver­kehrs glück­li­cher­wei­se zu kei­nem Unfall, meh­re­re Ver­kehrs­teil­neh­mer wur­den jedoch gefähr­det. Gegen die 61jährige wird nun wegen Stra­ßen­ver­kehrs­ge­fähr­dung ermittelt.

Fron­tal­zu­sam­men­stoß knapp entgangen

Strul­len­dorf. Nach­dem sie an der Anschluss­stel­le Pett­stadt auf die B 505 in Rich­tung Bam­berg ein­ge­fah­ren war, kam der 20jährigen Fah­re­rin eines Seat am Sams­tag­vor­mit­tag, auf Höhe der Kanal­brücke, eine Fahr­zeug­ko­lon­ne, ange­führt von einem Sat­tel­zug, ent­ge­gen. Die­se Fahr­zeug­ko­lon­ne wur­de, trotz Über­hol­ver­bot, von einem schwar­zen Pkw-Kom­bi über­holt. Nur durch abbrem­sen und aus­wei­chen nach rechts konn­te ein Fron­tal­zu­sam­men­stoß gera­de noch ver­mie­den wer­den. Ermitt­lun­gen wegen Stra­ßen­ver­kehrs­ge­fähr­dung wur­den auf­ge­nom­men. Die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg bit­tet hier­zu um Zeu­gen­mel­dun­gen, ins­be­son­de­re zum bis­her unbe­kann­ten Fah­rer und Kenn­zei­chen des Pkw unter T. 0951/9129–510.

Bäu­me beschädigt

Hau­sen. Seit dem Jah­res­wech­sel wur­den am Wald­rand nahe der Hosche­t­sied­lung vier Bäu­me beschä­digt. Dabei wur­de an den 30–40 cm star­ken Baum­stäm­men die Rin­de auf einer Höhe von 160 – 180 cm abge­schla­gen und im Wur­zel­be­reich eine erheb­li­che Men­ge einer ölig-weiß­li­chen Flüs­sig­keit aus­ge­bracht. Eine Pro­be wur­de durch die Was­ser­schutz­po­li­zei gesi­chert. Der Wald­be­sit­zer bezif­fert den ent­stan­de­nen Scha­den mit rund 400 Euro. Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher wer­den unter T. 0951/9129–590 an die Was­ser­schutz­po­li­zei Bam­berg erbeten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Dieb­stahl

Wohl­manns­ge­sees. In den letz­ten Wochen wur­den im Drui­den­hain 7 Edel­stahl­schil­der samt Holz­pfahl ent­wen­det. Der Grund­stücks­eig­ner wies auf den Tafeln auf das Ver­bot von Ver­an­stal­tun­gen, Über­nach­tun­gen und des Feu­er­ma­chens hin. Dem Eigen­tü­mer ent­stand ein Gesamt­scha­den in Höhe von 150 Euro. Die Poli­zei Eber­mann­stadt erbit­tet ver­däch­ti­ge Hin­wei­se zu mel­den, Tel. 09194/73880.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Forch­heim OT Bucken­ho­fen und Burk. In der Zeit von Sams­tag, ca. 20:30 Uhr bis Sonn­tag, ca. 09:00 Uhr stand in der Meri­an­stra­ße ein Mini Coo­per geparkt. Ein Opel Astra war etwa zur ähn­li­chen Zeit in der Fran­ken­au abge­stellt. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ent­fern­te jeweils mut­wil­lig das hin­te­re Kenn­zei­chen. Die­se lau­ten FO-LX 11 und FO-MA 41. Hin­wei­se wer­den von der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Ruf­num­mer 09191/7090–0 ent­ge­gen genommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

- Fehl­an­zei­ge -