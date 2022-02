Nach Been­di­gung der drei­jäh­ri­gen Pilot­pha­se nimmt die Geron­to­psych­ia­tri­sche Fach­ko­or­di­na­ti­on Ober­fran­ken (GeFa OFR) nun dau­er­haft ihre Tätig­keit auf. Auf­grund der stets stei­gen­den Lebens­er­war­tung ist die Koor­di­na­ti­ons­stel­le für psy­chi­sche Gesund­heit im Alter als bedarfs­ge­rech­tes Ange­bot ein wich­ti­ger Bestand­teil der Ver­sor­gungs­struk­tur Oberfranken.

„Schwer­punkt der Koor­di­na­ti­ons­stel­le ist die Ver­bes­se­rung der Ver­sor­gungs­si­tua­ti­on älte­rer Men­schen mit psy­chi­schen Pro­ble­men in Ober­fran­ken durch die Arbeit auf meh­re­ren Ebe­nen: auf der Ebe­ne von Gre­mi­en und Netz­werk­part­nern, auf der Ebe­ne von Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern in Alten­hil­fe und Geron­to­psych­ia­trie und auf der Ebe­ne von Betrof­fe­nen und deren Ange­hö­ri­gen“, beschreibt Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm.

Alex­an­dra Pape über­nimmt die Geron­to­psych­ia­tri­sche Fach­ko­or­di­na­ti­on Ober­fran­ken und beglei­tet unter ande­rem kon­ti­nu­ier­lich die fach­li­che Schu­lung der geron­to­psych­ia­tri­schen Bera­tung an den Sozi­al­psych­ia­tri­schen Dien­sten. Neben der Fach­be­ra­tung sind die wei­te­ren Auf­ga­ben­fel­der der GeFa OFR die Auf­klä­rungs- und Öffent­lich­keits­ar­beit, die Prä­ven­ti­ons­ar­beit und die Orga­ni­sa­ti­on und Durch­füh­rung von Fort- und Wei­ter­bil­dun­gen. Das Ange­bot der GeFa OFR rich­tet sich an Beschäf­tig­te in Fach­ein­rich­tun­gen sowie an alle, die sich für psy­chisch kran­ke älte­re Men­schen enga­gie­ren, aber auch Betrof­fe­ne, Ange­hö­ri­ge und Interessierte.

Der Bezirk Ober­fran­ken för­dert die Geron­to­psych­ia­tri­sche Fach­ko­or­di­na­ti­on dau­er­haft und garan­tiert somit eine wach­sen­de Ver­sor­gungs­struk­tur rund um das The­ma psy­chi­sche Gesund­heit im Alter.