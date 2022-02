Auch Aus­flü­ge mit Land­rat und Bür­ger­mei­stern geplant: Kin­der und Jugend­li­che kom­men beim neu­en Pro­gramm von Kreis­ju­gend­ring und Kom­mu­na­ler Jugend­ar­beit voll auf ihre Kosten

Das neue Jah­res­pro­gramm des Kreis­ju­gend­rings (KJR) Lich­ten­fels und der Kom­mu­na­len Jugend­ar­beit (KoJa) ist da: Mit ein wenig Übung in der Impro­vi­sa­ti­on – dank der Erfah­run­gen aus den ver­gan­ge­nen bei­den Pan­de­mie-Jah­ren – haben der Kreis­ju­gend­ring Lich­ten­fels und die Kom­mu­na­le Jugend­ar­beit des Land­krei­ses erneut für Kin­der und Jugend­li­che ein viel­sei­ti­ges Ange­bot für 2022 zusammengestellt.

Auch die dem Kreis­ju­gend­ring ange­schlos­se­nen Ver­ei­ne und Ver­bän­de hat­ten die Mög­lich­keit, ihre öffent­li­chen Aktio­nen mit auf­zu­li­sten, was ins­be­son­de­re vom BDKJ und der Evan­ge­li­schen Jugend aktiv genutzt wur­de. Aber auch ein Sport­ver­ein und die Lich­ten­fel­ser Pfad­fin­der haben einen Bei­trag dazu­ge­ge­ben. So ist ein bun­tes Pro­gramm für vie­le Alters- und Inter­es­sens­grup­pen ent­stan­den. Das Spek­trum reicht von Tages­aus­flü­gen und Zelt­la­ger über Schu­lun­gen und Kur­se zu ver­schie­den­sten The­men bis hin zu Festen und mehr­tä­gi­gen Rei­sen. Auch Work­shops mit dem For­schungs­zen­trum für ange­wand­te Zukunfts­tech­no­lo­gien (FADZ) ist vorgesehen.

Spiel­mo­bil geht wie­der auf Tour

Als gro­ßes High­light in der Mit­te des Jah­res soll nun end­lich das im ver­gan­ge­nen Jahr aus­ge­fal­le­ne Kreis­ju­gend­fest in Alten­kunst­adt nach­ge­holt wer­den. Auch das Spiel­mo­bil soll nach zwei Jah­ren in der Gara­ge wie­der durch den Land­kreis tou­ren und Spiel und Spaß auf Feste und in die Feri­en bringen.

Die High­lights lie­gen sicher­lich in den Som­mer­fe­ri­en, in denen ver­schie­de­ne Aus­flü­ge (man­che sogar mit Bür­ger­mei­stern oder dem Land­rat) sowie eine Viel­zahl von Spiel­mo­bil- und Feri­en­ak­tio­nen ange­bo­ten wer­den. Eini­ge der Aus­flü­ge wer­den wie in den ver­gan­ge­nen Jah­ren von den Bür­ger­mei­stern vor Ort beglei­tet. Auch Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner wur­de für eine Fahr­rad­tour nach Kro­nach als Beglei­ter ange­fragt und hat Inter­es­se bekun­det. Aber in dem umfang­rei­chen Jah­res­pro­gramm sind auch für alle ande­ren Mona­te Pro­gramm­punk­te geplant.

Spiel­te­ster gesucht

Eine Akti­on, die fast wäh­rend des gan­zen Jah­res läuft, ist bei­spiels­wei­se die „Spieletester“-Aktion des KJR. Hier­bei kön­nen teil­neh­men­de Fami­li­en oder Grup­pen sich Gesell­schafts­spie­le aus­lei­hen, spie­len und bewer­ten. Am Ende des Jah­res gibt es für die aus­ge­füll­ten Bewer­tungs­bö­gen Gutscheine.

Zu den mei­sten der ange­ge­be­nen Punk­te im Jah­res­pro­gramm müs­sen sich die Inter­es­sier­ten geson­dert anmel­den. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Bedin­gun­gen kön­nen ein­fach bei den ange­ge­be­nen Ansprech­part­nern ein­ge­holt wer­den. Wenn noch kei­ne genaue­ren Daten ange­ge­ben sind, stan­den die­se zum Druck­zeit­punkt noch nicht fest und soll­ten eben­falls erfragt werden.

Das Pro­gramm liegt in den Gemein­den und Schu­len, sowie in der Geschäfts­stel­le vom Kreis­ju­gend­ring und im Land­rats­amt aus. Zusätz­lich steht es im Inter­net unter www​.kjr​-lich​ten​fels​.de und www​.lkr​-lif​-ver​an​stal​tun​gen​.de zum Down­load bereit.

Über wei­te­re Pro­gramm­punk­te infor­mie­ren Kreis­ju­gend­ring und Kom­mu­na­le Jugend­ar­beit geson­dert auf ihren Platt­for­men oder zu gege­be­ner Zeit zeit­nah zu den Ver­an­stal­tun­gen in der Presse.