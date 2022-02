Gera­de mal ein geneh­mig­tes Wind­rad in Bay­ern 2021, das sagt alles!

Die Wei­ge­rung der CSU, kon­tra­pro­duk­ti­ve Pro­jek­te wie aktu­ell die 10H Regel für Wind­kraft­an­la­gen auf­zu­ge­ben, ken­nen wir schon von der „Aus­län­der­maut“ zu gut. Wir wis­sen alle, was dabei her­aus­kam mit Andy Scheu­er und Co. Wei­te­re Plei­ten wie Luft­ta­xi, Welt­raum­groß­macht Bava­ria und E‑Roller wären noch medi­al zu wür­di­gen. Ich mei­ne, Herr Söder hält u.a. an der 10H Regel des­halb so fest, weil er weiß, dass dann auch im“ Para­dies“ unter­halb der Donau end­lich kei­ne Aus­re­den mehr gel­ten, Wind­kraft­an­la­gen zu ver­hin­dern. Ihm wür­den dann sei­ne Wäh­ler abseits von den CSU-Hoch­bur­gen wie Ober­fran­ken gar alle weg­lau­fen. Also, von der CSU-geführ­ten Staats­re­gie­rung ist bezüg­lich Kli­ma­wen­de nichts zu erwar­ten, aus­ge­nom­men hei­ße Luft.

Unse­re Demo­kra­tie hat den Rie­sen­vor­teil, dass sie auf meh­re­ren Ebe­nen wirkt. Will hei­ßen: So wie im o.g. Arti­kel kon­kret und tref­fend ana­ly­siert, auf kom­mu­na­len Ebe­nen ist der Land­kreis Bay­reuth inner­halb Bay­erns her­vor­ra­gend auf­ge­stellt, was erneu­er­ba­re Ener­gien betrifft. Bei der Wind­kraft ist das Soll weit über­erfüllt, bei der Solar­ener­gie ist noch etwas Luft nach oben, so das Fazit.

Abso­lu­ten Vor­rang soll­te des­halb beim Bau von neu­en Wind­kraft­an­la­gen die Ein­be­zie­hung der Bür­ger und/​oder der Gemein­den bei der Pla­nung und der Gewinn­be­tei­li­gung sein. Des­halb soll­ten bei der Wind­rad­dich­te, die wir bereits in Ober­fran­ken haben, orts­frem­de Groß­in­ve­sto­ren ganz aus­ge­schlos­sen werden.

Was vor allem den Aus­bau von Solar, spe­zi­ell die Foto­vol­ta­ik betrifft, gilt Ähn­li­ches. Ober­ste Prio­ri­tät wäre hier, dass nicht nur für Neu­bau­ten sol­che Anla­gen vor­ge­schrie­ben wer­den, son­dern vor allem auch für bestehen­de Indu­strie­bau­ten, also Super­märk­te, Ama­zon, Medi, Bat­berg und vie­le vie­le wei­te­re. Die flä­chen­decken­de Aus­re­de, dass es die Sta­tik nicht her­ge­be, ist lächer­lich und durch neu­tra­le Gut­ach­ter leicht zu wider­le­gen. Etwa vier Ali­bi-Foto­vol­ta­ik-Plat­ten auf einer 1000 m²-Hal­le zäh­len dann aber nicht! Ein­zi­ge ech­te Alter­na­ti­ve dazu:Dach ‑Fas­sa­den-begrü­nung!

Joa­chim Kalb, Wei­den­berg (Neun­kir­chen)