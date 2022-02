Auch in die­sem Monat füh­ren die Nach­hal­tig­keits­in­itia­ti­ven Forch­heim for Future und Omas for Future wie­der eine Müll­sam­mel-Akti­on (genannt Clean-Up) in Forch­heim durch. Dies­mal tref­fen sich die Akti­ven mit den gel­ben Warn­we­sten am 10. Febru­ar um 14.30 Uhr in der Daim­ler­stra­ße auf dem Park­platz bei McDo­nald. Jede:r, der Inter­es­se hat, kann ein­fach dazu kom­men und mit­ma­chen. „Wir freu­en uns, wenn vie­le Men­schen Ver­ant­wor­tung für die Umwelt über­neh­men und beim Säu­bern der Stadt hel­fen. Und wir hof­fen, auf die­se Wei­se dazu bei­zu­tra­gen, dass weni­ger Men­schen ihren Müll ein­fach auf der Stra­ße ent­sor­gen statt in der Müll­ton­ne“, erklärt Ger­di von der Initia­ti­ve, die auch Hand­schu­he, Grei­fer und Müll­beu­tel zur Ver­fü­gung stellt. Nähe­re Infos gibt es auch im Inter­net unter https://​forch​heim​-for​-future​.de/​c​l​e​a​n​-​up/ oder tele­fo­nisch unter 0151–20561261 (ggf. mit Anrufbeantworter).