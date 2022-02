171 Klas­sen und Grup­pen betroffen

171 Grup­pen und Klas­sen in Schu­len und Kin­der­ta­ges­stät­ten waren laut Fach­be­reich Gesund­heits­we­sen beim Land­rats­amt Bam­berg in der zurück­lie­gen­den Woche von Coro­na-Infek­tio­nen betroffen.

An den Schu­len in Stadt und Land­kreis Bam­berg wur­den 216 infi­zier­te Per­so­nen in 145 Klas­sen regi­striert. Zusätz­lich muss­ten 177 enge Kon­takt­per­so­nen in Qua­ran­tä­ne. Bei den Kin­der­ta­ges­stät­ten waren 26 Ein­rich­tun­gen betrof­fen. In der Hälf­te der Fäl­le wur­den Grup­pen geschlos­sen. 549 Kin­der muss­ten in Quarantäne.